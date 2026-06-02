Havadaki mikroplastik parçacıkların insan vücudu için gizli tehlikesi

Modern dünyada çevre kirliliği, insan sağlığı için yeni tıbbi sorunları beraberinde getirmektedir. Saygın Independent yayın organının yazdığına göre, her gün fark etmeden hava yoluyla soluduğumuz küçük plastik parçacıkları insan vücudunda haftalarca kalabilir ve iç sistemlere ciddi zararlar verebilir. Bu mikroskobik unsurlar sadece solunum yollarına yerleşmekle kalmaz, aynı zamanda vücudumuzun doğal bağışıklık savunmasını da aktif bir şekilde zayıflatmaya başlar.

Viyana Tıp Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre, günümüzde boyutu 5 milimetreden küçük olan plastik parçacıkları neredeyse her yerde bulunmaktadır ve toplum sağlığına doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Daha önce yapılan analizler, bu parçacıkların etkisini onkolojik hastalıklar, kalp krizleri ve üreme sistemindeki bozukluklarla ilişkilendirmişti.

Yeni bilimsel keşif: PET plastiği ve bağışıklık sistemi

Uluslararası araştırmacılar artık günlük hayatta en çok kullanılan plastik türlerinden biri olan PET'in (polietilen tereftalat) canlıların bağışıklık sistemi üzerinde nasıl bir etki yarattığını belirlediler.

Laboratuvar ortamında fareler üzerinde yapılan deneyler dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Hayvanlar, PET mikroplastiği içeren havayı sadece bir kez soluduktan sonra, bu küçük parçacıkların akciğer dokularında en az 14 gün boyunca kaldığı gözlemlendi. Bu süreç, solunum yollarında ciddi bir iltihaplanmaya yol açmış ve vücuttaki alerjik reaksiyonlardan sorumlu olan bağışıklık hücreleri (lenfositler ve eozinofiller) bu sürece dahil olmuştur. Ayrıca, yaz mevsiminde metropollerde yaygın olan ambrosia bitkisi poleni ile mikroplastik birleştiğinde, solunum yollarındaki agresif iltihaplanma sürecinin daha da şiddetlendiği gözlemlenmiştir.

Saygın Journal of Hazardous Materials Advances bilimsel dergisinin sayfalarında yayınlanan raporda bilim insanları: «PET mikroplastiği, solunum yollarında alınan doz miktarına bağlı bir iltihaplanmaya neden olur»şeklinde bir sonuca vardılar.

Metropol sakinleri için güncel tehlike

Uzmanlar, bu sorunun özellikle büyük şehirler ve yoğun gelişmiş bölgelerin sakinleri için son derece güncel olduğu konusunda uyarıyor. Günümüzde Avrupa'nın büyük şehirlerinin havasında kaydedilen PET miktarı metreküp başına yaklaşık 135–158 nanograma ulaşmaktadır.

Basit hesaplamalara göre:

Sağlıklı bir yetişkin günde ortalama 10-20 metreküp hava solumaktadır.

Bu oran, günlük hayatta solunum yolları aracılığıyla vücuda yaklaşık 1-3 mikrogram miktarda mikroplastik girdiği anlamına gelmektedir.

Daha önce tıp alanında yapılan diğer araştırmalar da mikroplastik parçacıklarının insan dokularında kronik iltihaplanmayı tetikleyebileceğini, DNA yapısına zarar verebileceğini, hücrelerin erken yaşlanmasına ve hormonal sistemde bozukluklara yol açabileceğini doğrulamıştı. Uzmanlar, ekolojik temizliğe uymanın ve hava kalitesini iyileştirmenin insan ömrünü uzatmanın en önemli faktörü olduğunu hatırlatmaktadır.