5300 Yıllık Mumyada Tehlikeli Mikroorganizmalar Tespit Edildi

1991 yılında Ötztal Alpleri'nde bulunan 5300 yıllık mumyada, onun yavaş yavaş parçalanmasına neden olabilecek mantarlar ve bakteriler tespit edildi. Bu durum, Microbiome dergisinde yayınlanan bir araştırmada belirtildi.

Bakır Çağı'na ait ve Etsi olarak bilinen insanın mumyası şu anda Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nde saklanmaktadır. Mumya özel sıcaklık ve nem koşullarında muhafaza edilse de, bu önlemler mikroorganizma faaliyetini tamamen durduramamaktadır.

Araştırmacılar, mumyanın cildini, dokularını, nem örneklerini ve bulunduğu bölgeden alınan toprağı inceleyerek modern ve antik mikroorganizmaları tespit etmeyi başardılar. Bağırsak bakterileri de dahil olmak üzere bazılarının Etsi hayattayken vücudunda bulunduğu anlaşıldı.

Uzmanlar, mumyanın cildinde protein, yağ ve kolajeni parçalayabilen soğuğa dayanıklı mantarlar ile fenolü parçalayan bakteriler de tespit etti.

Bilim insanlarına göre, mumyayı korumanın en etkili yolu onu yeniden dondurmaktır. Ancak bu durum, bilimsel araştırmalar ve müze ziyaretçileri için erişimi kısıtlayabilir. Bu nedenle müze çalışanları, mikroorganizmaları sürekli izlemeyi ve olası zararları zamanında tespit etmeyi planlıyor.