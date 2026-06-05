Sahra Çölü'nde susuzluk 49 kişinin ölümüne neden oldu

·75·Dünya
Sahra Çölü'nde susuzluk 49 kişinin ölümüne neden oldu

Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde bir kamyonun arızalanması sonucu en az 49 kişi susuzluktan hayatını kaybetti. Sadece iki yolcu hayatta kalarak yaya olarak Assamaka bölgesine ulaştı ve yetkililere haber verdi. BBC bu konuda haber yaptı.

Bilgilere göre, hayatını kaybedenler Mali'de düzenlenen dini bir törene katılıp dönüyorlardı. Nijer ve Cezayir sınırına yakın bir bölgeden geçerken taşıt arızalandı ve yolda kaldı.

Yetkililer, yolcuların 80 kilometreden fazla mesafedeki Assamaka sınır kapısına birkaç gün boyunca ulaşamadığını belirtti. Aşırı sıcak ve su kıtlığı koşullarında mahsur kaldılar. Sürücü ve yolcular aracı tamir etmek için birkaç kez deneme yaptı ancak sonuç alamadılar.

Daha sonra kurtarma ekipleri olay yerine ulaşarak, duran kamyonun etrafında ve altında çok sayıda ceset buldu. Hayatını kaybedenler, yerel yönetim tarafından gönderilen kurtarma grupları aracılığıyla toplu mezarlara defnedildi.

Kurtarma operasyonu sırasında bölgeden dönen grup, arızalı başka bir kamyonla daha karşılaştı. İçinde 60'tan fazla kişi bulunan araçta, akünün bitmesi nedeniyle üç gün boyunca çölde mahsur kalanlar vardı.

Nijer hükümeti yetkilileri, bu facianın Sahra Çölü üzerinden geçen göç yollarındaki tehlikeleri bir kez daha ortaya koyduğunu ve gençlerin ağır koşullarda geçim sağlamak için tehlikeli yolculuklara çıkmak zorunda kaldığını vurguladı.

NijerSahraMaliCezayirBBC
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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