Yunanistan'da kadınlar ilk kez gönüllü olarak orduya alındı

·97·Dünya
Yunanistan'da kadınlar ilk kez gönüllü olarak orduya alındı

Yunanistan Savunma Bakanlığı, yeni bir program kapsamında orduda önemli değişiklikler yaptı. İlk aşamada Silahlı Kuvvetler saflarına 72 kadın gönüllü kabul edildi.

Bu yeni girişime göre, 20-26 yaş aralığındaki kadınlar 12 aylık gönüllü askerlik hizmeti yapma fırsatına sahip oldu. Erkek askerlerle aynı eğitim programından geçiyorlar ve ordudaki tüm kural ve düzenlemelere tam uyum sağlıyorlar.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, belirlenen askeri birliklere atanıyor ve daha sonra yedek asker statüsü kazanıyor. Bu, gelecekte ülkenin savunma sisteminde önemli bir yer edinecekleri anlamına geliyor.

Yunanistan Hükümeti bu kararla Silahlı Kuvvetlerdeki kadın oranını artırmayı, ordunun insan kaynağı potansiyelini güçlendirmeyi ve modern savunma sistemini daha da takviye etmeyi amaçlıyor.

Bu haber ülkede büyük ilgi uyandırdı ve sosyal ve siyasi çevrelerde geniş tartışmalara neden oldu.

YunanistanYunanistan Savunma BakanlığıSilahlı KuvvetlerYunanistan Hükümeti
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni Delhi'deki yangında Özbekistan vatandaşı da hayatını kaybettiYeni Delhi'deki yangında Özbekistan vatandaşı da hayatını kaybettiBugün, 08:00Kongo'da Ebola virüsü durumu daha da kötüleşiyorKongo'da Ebola virüsü durumu daha da kötüleşiyorBugün, 07:53Vladimir Putin Kremlin'de Gerhard Schröder ile gizemli bir görüşme gerçekleştirdiVladimir Putin Kremlin'de Gerhard Schröder ile gizemli bir görüşme gerçekleştirdiBugün, 07:38Orta Doğu'da gerilim tırmandı: İran, ABD üslerine saldırılar düzenlediOrta Doğu'da gerilim tırmandı: İran, ABD üslerine saldırılar düzenlediBugün, 07:14ABD mahkemesi Trump'ın göçmenlik kısıtlamalarını yasa dışı bulduABD mahkemesi Trump'ın göçmenlik kısıtlamalarını yasa dışı bulduBugün, 07:10Dubai prensinin eski eşi tutuklandıDubai prensinin eski eşi tutuklandıBugün, 22:53
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
12 yıllık bekleyişin ardından kadın beşiz bebek dünyaya getirdi
12 yıllık bekleyişin ardından kadın beşiz bebek dünyaya getirdi
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı