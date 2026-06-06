Yunanistan'da kadınlar ilk kez gönüllü olarak orduya alındı

Yunanistan Savunma Bakanlığı, yeni bir program kapsamında orduda önemli değişiklikler yaptı. İlk aşamada Silahlı Kuvvetler saflarına 72 kadın gönüllü kabul edildi.

Bu yeni girişime göre, 20-26 yaş aralığındaki kadınlar 12 aylık gönüllü askerlik hizmeti yapma fırsatına sahip oldu. Erkek askerlerle aynı eğitim programından geçiyorlar ve ordudaki tüm kural ve düzenlemelere tam uyum sağlıyorlar.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, belirlenen askeri birliklere atanıyor ve daha sonra yedek asker statüsü kazanıyor. Bu, gelecekte ülkenin savunma sisteminde önemli bir yer edinecekleri anlamına geliyor.

Yunanistan Hükümeti bu kararla Silahlı Kuvvetlerdeki kadın oranını artırmayı, ordunun insan kaynağı potansiyelini güçlendirmeyi ve modern savunma sistemini daha da takviye etmeyi amaçlıyor.

Bu haber ülkede büyük ilgi uyandırdı ve sosyal ve siyasi çevrelerde geniş tartışmalara neden oldu.