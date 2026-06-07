İsrail'in ABD'li yetkililerin görüşmelerini dinlediği iddia edildi

·47·Dünya
İsrail'in ABD'li yetkililerin görüşmelerini dinlediği iddia edildi

İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Pentagon yetkilisi Elbridge Colby arasındaki telefon görüşmelerini dinlediği iddia ediliyor. The New York Times, kaynaklarına dayanarak bu haberi verdi.

Yayının bilgilerine göre, ABD son haftalarda İsrail'den gelebilecek karşı istihbarat tehdidini en yüksek seviyelerden birine çıkardı. Washington'da, İsrail'in ABD'nin İran ile olan temaslarını izlemiş olabileceğine dair şüpheler bulunuyor.

NYT'nin yazdığına göre, iki ülkenin liderliği karşılıklı istihbarat faaliyetlerinden önceden haberdardı. Ancak ABD'li yetkililere göre, İsrail'in İran müzakereleri konusunda Washington'ın tutumunu öğrenmeye çalışması "kabul edilebilir sınırları aştı".

İsrail Büyükelçiliği ise bu bilgileri yalanlayarak, ülkenin ABD'li yetkililere karşı istihbarat faaliyeti yürütmediğini vurguladı.

İsrailDonald TrumpThe New York TimesİranPentagon
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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