Hindistan'daki otel yangınında Özbekistan vatandaşı hayatını kaybetti

Hindistan'ın Yeni Delhi şehrindeki bir otelde çıkan yangında ölenler arasında bir Özbekistan vatandaşının olduğu bildirildi.

Daha önce Malviya Nagar bölgesindeki bir otelde çıkan yangında 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Randhir Jaiswal, ölenler arasında 13 yabancı uyruklu olduğunu belirtti. Bunlar Mozambik, Nijerya, Kırgızistan, Özbekistan, Bangladeş, Liberya, Kongo ve Irak vatandaşlarıdır.

Ayrıca olayda 20'den fazla yabancı yaralandı. Hindistan tarafı, ölen ve yaralıların büyükelçilikleriyle iş birliği yaparak gerekli yardımı sağlıyor.