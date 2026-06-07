“Hamamböcekleri Partisi” gösterisinin ardından altı kişi gözaltına alındı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, ülke eğitim bakanı Dharmendra Pradhan'a karşı düzenlenen protesto eylemi sırasında altı katılımcı gözaltına alındı. Associated Press'in bildirdiğine göre, eylemin girişimcisi, sosyal medyada kısa sürede 15 milyondan fazla takipçi toplayarak büyük bir popülerlik kazanan hicivli “Hamamböcekleri Partisi” idi.

Bu hareket, Hindistan Yüksek Mahkemesi yargıcı Surya Kant'ın işsiz gençlerin bir kısmını hamamböceklerine benzettiği tartışmalı açıklamasının ardından şekillendi. Bu sözler toplumda geniş tartışmalara ve protestolara neden oldu.

Eyleme, hareketin kurucusu Abhijit Dipke de dahil olmak üzere yüzlerce vatandaş katıldı. ABD'den Hindistan'a gelen Boston Üniversitesi öğrencisi ve siyasi iletişim uzmanı Dipke, göstericilere katıldı. Katılımcılar kitaplar, ulusal bayraklar, çiçekler ve hamamböceği resimli maskeler taşıdılar. Gösteri katılımcılarının çoğunluğunu öğrenciler ve genç uzmanlar oluşturdu.

Cumartesi günü düzenlenen mitingde katılımcılar, sınavların düzenlenmesindeki usulsüzlüklerle ilgili skandalların ardından eğitim bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep etti. Daha sonra eylem, sadece eğitim alanındaki sorunlarla sınırlı kalmayarak, gençlerin iş bulma olanakları, ekonomik zorluklar ve gelecekteki beklentilere yönelik genel bir hoşnutsuzluğa dönüştü.

Polis bilgilerine göre, gözaltı tedbirleri gösteri katılımcıları arasında olası çatışmaları önlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Eylemin sonunda hareket temsilcileri, eğitim bakanının yedi gün içinde görevinden istifa etmesini talep etti.

Miting katılımcıları “Hamamböcekleri geliyor — Dharmendra Pradhan gidiyor!” sloganları atarak, hükümeti gençlerin sorunlarına ciddi şekilde eğilmeye çağırdı.