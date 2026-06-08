Üç yaşındaki kız çocuğunun hayatı özel kurtarma operasyonuyla kurtarıldı

·50·Dünya
Üç yaşındaki kız çocuğunun hayatı özel kurtarma operasyonuyla kurtarıldı

Çeçen Cumhuriyeti'nin Gudermes şehrinde Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, üç yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kurtarmak için karmaşık bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, kız çocuğu evin avlusundaki derin bir çukura yanlışlıkla düştü. En tehlikeli yönü, çukurun içinde karbondioksit birikmiş olmasıydı; bu durum çocuğun hayatı için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Ayrıca, çukur çok dar olduğu için çocuğu doğrudan yukarı çekmek mümkün değildi.

Bu nedenle kurtarıcılar hızlı ve güvenli bir plan hazırlayarak çukurun yanından bir tünel kazdılar. Operasyon sırasında kurtarıcılardan biri, özel bir güvenlik ipine sıkıca bağlanarak baş aşağı çukura indi ve kız çocuğuna kurtarma ekipmanlarını bağlamada yardımcı oldu.

Birkaç dakika süren karmaşık sürecin ardından kız çocuğu dikkatlice yukarı çıkarıldı ve derhal doktorlara teslim edildi. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

GudermesÇeçen CumhuriyetiAcil Durumlar Bakanlığı
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Başkan topu vurdu, gazeteci düştüBaşkan topu vurdu, gazeteci düştüBugün, 06:4380 bin kişilik gemi şehir: gelecek çoktan başladı80 bin kişilik gemi şehir: gelecek çoktan başladıBugün, 06:36Trump, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili beklenmedik bir açıklama yaptıTrump, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili beklenmedik bir açıklama yaptıBugün, 06:32Donald Trump İran ile barış anlaşması konusunda sert bir açıklama yaptıDonald Trump İran ile barış anlaşması konusunda sert bir açıklama yaptıBugün, 06:09İngiltere'de baba ve kız tıp fakültesini birlikte bitirdiİngiltere'de baba ve kız tıp fakültesini birlikte bitirdiDün, 13:23Dünyanın en derin havuzu: Su altında saklı koca bir şehirDünyanın en derin havuzu: Su altında saklı koca bir şehirDün, 12:52
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı