Üç yaşındaki kız çocuğunun hayatı özel kurtarma operasyonuyla kurtarıldı

Çeçen Cumhuriyeti'nin Gudermes şehrinde Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, üç yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kurtarmak için karmaşık bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, kız çocuğu evin avlusundaki derin bir çukura yanlışlıkla düştü. En tehlikeli yönü, çukurun içinde karbondioksit birikmiş olmasıydı; bu durum çocuğun hayatı için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Ayrıca, çukur çok dar olduğu için çocuğu doğrudan yukarı çekmek mümkün değildi.

Bu nedenle kurtarıcılar hızlı ve güvenli bir plan hazırlayarak çukurun yanından bir tünel kazdılar. Operasyon sırasında kurtarıcılardan biri, özel bir güvenlik ipine sıkıca bağlanarak baş aşağı çukura indi ve kız çocuğuna kurtarma ekipmanlarını bağlamada yardımcı oldu.

Birkaç dakika süren karmaşık sürecin ardından kız çocuğu dikkatlice yukarı çıkarıldı ve derhal doktorlara teslim edildi. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.