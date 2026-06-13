Rusya'da göçmenler için sağlık kontrolü kuralları sıkılaştırıldı

·26·Dünya
Rusya'da göçmenler için sağlık kontrolü kuralları sıkılaştırıldı

Rusya'da göçmenlere yönelik tıbbi kontrol gereklilikleri daha da sıkılaştırılıyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yeni yasaya göre, zorunlu sağlık kontrolünden geçme süresi 90 günden 30 güne indirildi.

Artık göçmen işçiler ve ülke topraklarında 90 günden fazla kalan tüm yabancılar, sadece ilk girişte değil, her yıl düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmek zorunda olacaklar. Bu düzenleme, göçmenlerin sağlık durumları üzerindeki denetimi artırmayı ve epidemiyolojik riskleri önlemeyi amaçlıyor.

Sağlık kontrolü sonuçları özel bir devlet veri tabanına girilecek. Muayeneler sırasında tehlikeli bulaşıcı hastalıklar veya uyuşturucu madde kullanımı tespit edilirse, bu bilgiler otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecek.

Yeni yasaya göre, sağlık kontrolünden geçmeyi reddeden veya belirlenen sürelere uymayan göçmenlere para cezası uygulanabilecek, hatta sınır dışı edilme kararı alınabilecektir.

Bu düzenleme 1 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve göçmenlerin faaliyetleri üzerindeki denetimin daha da güçlendirilmesine hizmet edecektir.

RusyaVladimir Putinİçişleri Bakanlığı
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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