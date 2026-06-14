Tanesi 4000 dolar: Bu etin fiyatına şehirde iki ev alınabilir

·22·Dünya
Tanesi 4000 dolar: Bu etin fiyatına şehirde iki ev alınabilir

Dünyada pek çok pahalı lezzet var ancak bazı et türlerinin fiyatı insanı hayrete düşürebilir. İlginç olan şu ki, listenin ilk sırasındaki ürünün fiyatına şehir merkezinden birkaç ev satın alabilirsiniz.

5. sırada Japonya'nın meşhur Wagyu Eti yer alıyor. Dünyanın en pahalı et türlerinden biri olarak kabul edilir. Bu ürünün 1 kilogramı genellikle 200 ile 600 dolar arasında fiyatlandırılır.

4. sırada ise Kobe Eti bulunuyor. Bu sıradan bir Wagyu değil, onun en prestijli türlerinden biridir. Bu etin fiyatı kilogram başına yaklaşık 1000 dolara kadar ulaşmaktadır.

3. sırada Matsusaka Eti kaydedilmiştir. O da Japonya'nın en yüksek kaliteli Wagyu türlerinden biri olarak bilinir. Fiyatı bazı durumlarda kilogram başına 1000 doları aşmaktadır.

2. sırayı İspanya'nın meşhur Iberico Jambonu almıştır. Bu basit bir kurutulmuş et değildir. Bir adet bütün budunun fiyatı 4000 dolara kadar çıkabilmektedir.

Listenin 1. sırasında ise Mavi Yüzgeçli Orkinos yer alıyor.

Bu bir sığır eti değil, dünyanın en pahalı et ürünlerinden biri olarak kabul edilir. Özellikle Tokyo'daki müzayedelerde Mavi Yüzgeçli Orkinos için rekor seviyede paralar teklif edilmiş, bazı durumlarda fiyatı 1 milyon dolara kadar ulaşmıştır. Bu nedenle dünyanın en pahalı et ürünlerinden biri olarak anılır.

JaponyaWagyu EtiKobe EtiİspanyaTokyo
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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