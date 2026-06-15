Gölge filoya darbe: İngiltere Rus tankerine el koydu

Birleşik Krallık silahlı kuvvetleri, Rusya'nın "gölge filosuna" ait bir tankere el koydu. Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği yaptırımları altında olan gemi, Manş Denizi'nden geçmeye çalışırken durduruldu.

Kraliyet Donanması güçlerinin katıldığı tanker operasyonu altı saat sürdü. 14 Haziran sabahı, Kraliyet Deniz Piyadeleri komando birimi de dahil olmak üzere İngiliz askerleri, Kamerun bayrağı taşıyan "Smirtos" adlı tankere çıktı.

Ülke Başbakanı Keir Starmer, "başarıyla sonuçlanan bu operasyonun Rusya için yeni bir darbe olduğunu" vurguladı.

Sosyal medya hesabında, özel harekat birliği askerleri tarafından çekilen görüntüleri paylaştı.

Tanker şu anda İngiltere'nin güney kıyısına götürüldü ve incelemeler süresince orada tutulacak.