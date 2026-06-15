Trump, İran ile "büyük anlaşmanın" tamamlandığını duyurdu

ABD ile İran arasında ön barış mutabakatının sağlandığı açıklandı. Belgenin 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanması planlanıyor.

Anlaşma, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların durdurulmasını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngörüyor.

Edinilen bilgilere göre mutabakat; İran petrolüne yönelik yaptırımların hafifletilmesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer programla ilgili taahhütleri de içeriyor.

Belge imzalandıktan sonra ABD ve İran, en tartışmalı konular üzerinde 60 gün daha müzakerelere devam edecek. Ardından nihai barış anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

Donald Trump, anlaşmanın bölgede barış ve güvenliğin güçlendirilmesine hizmet edeceğini vurguladı.