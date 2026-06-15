Polonya'da korkunç keşif: 32 doğmamış bebek kalıntısı bulundu

·2·Dünya
Polonya'da korkunç keşif: 32 doğmamış bebek kalıntısı bulundu

Polonya'da kamuoyunu sarsan bir olay meydana geldi. Rzeszów şehri yakınlarındaki Luturij köyünde inşaat çalışmaları sırasında 32 doğmamış bebeğe ait kalıntılar bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bölgede yeni bir konut kompleksinin inşası için arazi hazırlanıyordu. Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan bu durum, derhal kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti.

Şu anda olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 57 yaşındaki patolog doktor Magdalena şüpheli olarak gözaltına alındı. Savcılık, kendisine "ölü kalıntılarına hakaret" ve "tıbbi malzemelerin belirlenmemiş bir yerde saklanması" gibi maddelerden suçlama yöneltilebileceğini bildirdi.

Uzmanlar, durumun nedenlerini belirlemek ve kalıntıların kaynağını araştırmak için ekspertiz çalışmaları yürütüyor. Bu olay Polonya toplumunda ciddi tartışmalara yol açtı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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