Ayı turistlerin yemeklerini yedi

Türkiye'de doğada dinlenen turistler beklenmedik bir durumla karşılaştı; sofralarına bir ayı "misafir" oldu. Haberi Hurriyet gazetesi verdi.

Olayın Tunceli ilindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda meydana geldiği bildirildi. Turistler açık havada piknik yapıp sofralarını kurmuşlardı. Ancak yemek kokusunu alan boz ayı aniden yanlarına geldi.

Durumdan korkan tatilciler, yiyecekleri olduğu yerde bırakıp güvenlik için hızla uzaklaşmak zorunda kaldılar. Bunun ardından ayı rahatça sofraya yaklaşıp yemekleri yemeye başladı.

İlginç olan şu ki, olayın katılımcıları ayının hareketlerini uzaktan videoya almayı başardılar. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcılar arasında geniş tartışmalara neden oldu.

Uzmanlar ise bu tür durumların, doğada vakit geçirirken önlem almanın gerekliliğini bir kez daha hatırlattığını vurguluyor.