Japonya'da 400 yıllık örümcek dövüşü geleneği sürdürülüyor (video)

Japonya'da 400 yılı aşkın bir tarihe sahip örümcek dövüşü yarışması günümüze kadar devam etmektedir. Rivayetlere göre, 16. yüzyılın sonlarında samuraylar savaş ruhunu yükseltmek ve eğlence amaçlı bu geleneği başlatmıştır.

Yarışmaya hazırlanmak için katılımcılar dişi örümcekleri yakalayıp onlara özel bakım yapar. Örümcekler zehirli olsa da zehirleri insan için ciddi bir tehlike oluşturmaz.

Mücadelede örümcekler özel bir çubuk üzerinde karşı karşıya gelir. Rakibini ilk sokan, ağla sararak saran veya çubuktan aşağı düşüren örümcek galip ilan edilir. Bu olağandışı yarışma Japonya'nın kadim geleneklerinden biri olarak hâlâ ilgi uyandırmaya devam etmektedir.