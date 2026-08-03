ABD'li 11 yaşındaki çocuk köpeklere 100 saat kitap okuyarak rekor kırdı

·91·Dünya
ABD'li 11 yaşındaki çocuk köpeklere 100 saat kitap okuyarak rekor kırdı

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki Nehemiah Turner, hayvanlara duyduğu sevgiyle dikkat çekti. Son iki yıldır Jacksonville Humane Society barınağının «Pawsitive Reading» programına gönüllü olarak katılan Nehemiah, barınaktaki hayvanlara sesli kitap okuyor.

Nehemiah, haziran ayında kitap okuma süresini 100 saate çıkararak programda bu başarıya ulaşan ilk çocuk oldu. Bu vesileyle kendisine 100 saatlik gönüllülük faaliyetini onaylayan özel bir sertifika verildi.

Çocuk, özellikle köpeklere kitap okumayı çok sevdiğini söylüyor. Ona göre sakin bir ses hayvanları rahatlatıyor ve barınakta kendilerini daha huzurlu hissetmelerine yardımcı oluyor. Nehemiah, bu sayede köpeklerin daha hızlı şekilde yeni ve sevgi dolu sahipler bulmasını umuyor.

Program yetkilileri de bu tür etkinliklerin hayvanların stresini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Nehemiah'ın kitap okuduğu köpeklerden biri olan Hopper, barınakta yaklaşık 400 gün kaldı ve çocuk onu her ziyaretinde ona kitap okudu. Hopper daha sonra yeni bir yuva bulmayı başardı.

Jacksonville Humane Society yöneticisi Lawrence Nicholas, Nehemiah'ın girişimini överek onun basit ama samimi davranışının yalnızca barınaktaki hayvanlara değil, tüm topluma ilham verdiğini belirtti.

Nehemiah TurnerFloridaJacksonville Humane SocietyHopperLawrence Nicholas
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Charos
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