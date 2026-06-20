Brezilyalı bloggerın “başsız sevgilisi” interneti salladı

Brezilyalı içerik üreticisi Petti Kris, özel hayatını gizlemenin sıra dışı bir yöntemiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Romantik fotoğraflarında sevgilisinin yüzünü basit bir emoji veya çıkartma ile kapatmıyor. Aksine, fotoğraflardan adamın baş kısmını tamamen siliyor. Bu nedenle karelerde erkeğin vücudu var ancak başı yokmuş gibi görünüyor.

Bu tarz, kullanıcılar arasında farklı görüşlere yol açtı. Bazıları bunu özel hayatı korumanın yaratıcı bir yolu olarak değerlendirirken, diğerleri şaka yollu “aşk var, kafa yok” şeklinde yorumlar yapıyor.

Petti Kris'in fotoğrafları hızla yayıldı ve birçok sayfada tartışılmaya başlandı. Bazı kullanıcılar bu durumun yeni bir internet trendine dönüşebileceğini tahmin ediyor.