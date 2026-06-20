Hindistan'da bir şoför polisten kaçmak için yola taş döktü

·36·Dünya
Hindistan'da bir şoför polisten kaçmak için yola taş döktü

Hindistan'da bir kamyon şoförü, trafik polisinden kaçmaya çalışırken tehlikeli bir eylem gerçekleştirdi. Şoförün, karşı şeride geçerek kendisini kovalayanları şaşırtmak amacıyla kamyonundaki taşları kasten yola döktüğü belirlendi.

Sonuç olarak yol geçici olarak kapandı ve trafik akışı bozuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu şeritler yardımıyla temizlemek zorunda kaldı. Bu durum ise trafikte yoğun tıkanıklıklara yol açtı.

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi bu davranışı son derece tehlikeli ve sorumsuz olarak nitelendirdi. Kaçan şoförün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.

Hindistan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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