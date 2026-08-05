Cannavaro söylentilere yanıt verdi ve temel sorunu açıkladı

Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro, Dünya Kupası'nın ardından takımı bırakıp dinlenmek için İtalya'ya gittiğine yönelik haberlere yanıt verdi. İtalyan teknik adam, turnuvanın sonuna kadar futbolcularla birlikte kaldığını, sonraki seyahatinin ise Süper Lig'deki ara nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Cannavaro, 5 Ağustos'ta Özbekistan Futbol Federasyonunda düzenlenen basın toplantısında milli takımın Dünya Kupası'ndaki temel sorununu da açıkça dile getirdi. Ona göre futbolcular, uzun süre yüksek tempoda oynamaya henüz tam olarak uyum sağlayabilmiş değil.

«Dünya Kupası bitmeden ayrılmadım»

Dünya Kupası'nın ardından bazı yayın organlarında Cannavaro'nun Taşkent'e dönmeyeceği, New York'tan İtalya'ya giderek eylül ayına kadar tatil yapacağı yönünde haberler yayıldı.

Teknik direktör, basın toplantısında bu haberlerde olayların kronolojisinin doğru aktarılmadığını vurguladı.

«Dünya Kupası'ndan hemen sonra dinlenmek için İtalya'ya gittiğim yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Dünya Kupası sona erene kadar New York'taki otelde milli takımla birlikte kaldım».

Cannavaro'nun açıklamasına göre milli takımı turnuva sona ermeden önce bırakmadı. Daha sonra Özbekistan Süper Ligi'nde ara verilince kısa süreliğine evine gidip döndü.

Lig maçları yeniden başladıktan sonra ise Özbekistan'a dönerek yerli futbolcuların performanslarını takip etmeyi sürdürdü.

Süper Lig maçları yeniden takipte

Cannavaro, milli takım adaylarını değerlendirme sürecinin durmadığını belirtti. Teknik ekibin Süper Lig karşılaşmalarını düzenli olarak izlediğini, futbolcuların fiziksel durumunu ve maç içindeki performanslarını analiz ettiğini söyledi.

Bu süreç, milli takımın Dünya Kupası sonrası yeni dönemi için büyük önem taşıyor. Çünkü Dünya Kupası, Özbek futbolcuların bireysel becerilerin yanı sıra oyun temposu ve karar verme hızında da gelişmesi gerektiğini gösterdi.

Cannavaro, bu eksiklikten turnuvadan birkaç ay önce de söz ettiğini hatırlattı.

Temel sorun — yüksek tempoyu korumak

İtalyan teknik adam, milli takımın önündeki en büyük görevin oyun yoğunluğunu artırmak olduğunu bir kez daha vurguladı.

«Futbolcuların yüksek tempoda oynaması gerektiğini her zaman söyledim. Dünya Kupası'nda oyun temposunun çok yüksek olacağını önceden biliyordum».

Cannavaro'ya göre Dünya Kupası seviyesinde rakip, futbolcuya topu kontrol etmek, etrafına bakmak ve karar vermek için çok az zaman tanıyor. Takım, baskı altında da hızlı hareket etmeli ve maç boyunca aynı tempoyu korumalı.

Dünya Kupası öncesinde düzenlenen basın toplantılarında da fiziksel hazırlığın ve yoğunluğun artırılması gerektiğini vurgulamıştı. Cannavaro o dönemde Kolombiya ve Portekiz gibi rakiplerin yalnızca teknik beceriyle yenilemeyeceğini, futbolcuların her pozisyon için sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini söylemişti.

Dünya Kupası'ndaki sonuç sorunu ortaya çıkardı

Özbekistan Milli Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemedi. Turnuvanın ardından Cannavaro, Dünya Kupası seviyesinin son derece acımasız olduğunu ve küçük hataların bile sonucu büyük ölçüde etkilediğini kabul etmişti.

Teknik direktörün yeni açıklamaları, mağlubiyetleri yalnızca deneyim eksikliğiyle açıklamaya çalışmadığını gösteriyor. Ona göre temel fark, futbolcuların yüksek baskı altında hareket etmesinde, tempoyu korumasında ve yorgunluk anlarında bile doğru karar verebilmesinde ortaya çıktı.

Cannavaro bu tehlikeye önceden dikkat çektiğini de saklamadı:

«Belki birçok kişi Dünya Kupası'nda zorlanmayacağımızı düşünmüştür. Ancak ben bunu daha önce söylemiştim».

Artık uyarı değil, sonuç gerekiyor

Dünya Kupası, Özbekistan Milli Takımı için büyük bir deneyim oldu. Ancak sonraki aşamada yalnızca «tempo yüksekti» sonucuna varmak yeterli olmayacak.

Teknik ekibin yerel ligde oynayan futbolcuların fiziksel hazırlığını geliştirmesi, yüksek yoğunlukta oynayabilen bir kadro oluşturması ve Dünya Kupası'nda görülen eksiklikleri gidermesi gerekiyor.

Cannavaro'nun basın toplantısındaki sözlerinden bir şey açıkça anlaşıldı: Takımdan ayrıldığı yönündeki söylentileri sona erdirdi, ancak takımın temel sorununu gizlemedi. Şimdi asıl mesele, bu sorunu çözmek için ne kadar zaman ve hangi kararların gerekeceği. Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve bu makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!