Filipinler'de korkunç olay: Okulda silahlı saldırı

Filipinler'in Takloban şehrindeki ortaokullardan birinde silahlı bir saldırı meydana geldi. Trajedi sonucunda üç öğrenci hayatını kaybetti, yedi kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı.

Bilgilere göre olay 22 Haziran'da gerçekleşti. Polisin bildirdiğine göre, 14 ve 15 yaşlarında iki öğrenci ateş açtı. Bu eylemin nedeninin ne olduğu henüz belli değil.

Olay yerinde yaklaşık 40 adet kovan bulundu; bu durum saldırının ciddi ve planlı olabileceğini gösteriyor.

Kolluk kuvvetleri hızlı önlemler alarak şüphelilerden birini olay yerinde yakaladı. İkinci öğrenci ise daha sonra kendiliğinden teslim oldu.

Şu anda olayla ilgili soruşturma devam ediyor.