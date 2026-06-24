YouTube, Bir Gençle Sosyal Medya Bağımlılığı Davasını Uzlaştı

·51·Dünya
YouTube, Bir Gençle Sosyal Medya Bağımlılığı Davasını Uzlaştı

Google'a ait YouTube platforması, Florida'da yaşayan 15 yaşındaki bir gencin sosyal medya bağımlılığıyla ilgili açtığı davayı anlaşma yoluyla sonuçlandırdı. Bu durum, çocuklar arasındaki ruh sağlığı krizini derinleştirmekle suçlanan teknoloji şirketleri için yeni bir hukuki baskı olarak değerlendiriliyor.

Mahkeme belgelerinde, baş harfleri R.K.C. olarak belirtilen gencin; YouTube, Meta, TikTok ve Snap platformalarını, kullanıcıları bağımlı kılmak için özel olarak tasarlanmış mekanizmalar kullanmakla suçladığı belirtildi. Özellikle sonsuz içerik akışı ve otomatik video oynatma özelliklerinin aşırı kullanıma yol açarak kaygı, uykusuzluk ve diğer sorunlara neden olduğu vurgulandı.

Google ise yaptığı açıklamada, platformu çocuklar için güvenli ve yaşa uygun şekilde geliştirmeye odaklandığını belirtti. Şirket, 2015 yılında çocuklar için özel olarak tasarlanan YouTube Kids uygulamasını da hayata geçirdiğini hatırlattı.

Bu dava, Kaliforniya'daki binlerce benzer davanın bir parçası olarak görülüyor. Daha önce 20 yaşındaki bir genç kız, Meta ve YouTube'u genç kullanıcıları bağımlı kılan sistemler kurmakla suçlayarak mahkeme yoluyla 6 milyon dolarlık tazminat kazanmıştı.

Aynı zamanda, New Mexico'daki bir başka mahkeme, Meta şirketini çocuk güvenliği konusunda kullanıcıları yanılttığı için 375 milyon dolar ödemeye mahkum etti. Şu anda ABD genelinde sosyal medya faaliyetleriyle ilgili binlerce dava devam ediyor.

YouTubeSosyal Medya BağımlılığıGoogleMetaABD Hukuku
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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