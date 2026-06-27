Deprem Mucizesi: 18 Günlük Bebek 32 Saat Sonra Kurtarıldı

Venezuela'da meydana gelen korkunç depremin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki 18 günlük bebeği 32 saat sonra sağ salim çıkarmayı başardı.

Kurtarma operasyonunu gösteren videolar sosyal medyada hızla yayılarak birçok insanı duygulandırdı. Bebeğin hayatta kalması, doğal afet ortamındaki en sevindirici ve umut verici olaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

Son verilere göre, şiddetli deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye ulaştı. Yüzlerce kişi yaralanırken, birçok vatandaş hala kayıplar listesinde yer alıyor.

Şu anda kurtarma ekipleri enkaz altında hayatta kalanları arama çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar her dakikanın kritik olduğunu vurgulayarak, arama çalışmalarının gece gündüz durmaksızın devam ettiğini bildirdi.