Suudi Arabistan'ın Saudi Aramco Helikopteri Korkunç Bir Kazaya Karıştı

Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde "Saudi Aramco" şirketine ait bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. TASS, bu bilgiyi ülkenin Enerji Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırarak bildirdi.

Olayın 28 Haziran'da meydana geldiği bildirildi. Helikopterde bulunanların hiçbiri hayatta kalmadı. Kurbanların tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Ülkenin ilgili kurumları kazanın nedenini belirlemek için çalışmalara başladı. Soruşturma kapsamında hava aracının teknik durumu ve uçuş sürecinin incelenmesi bekleniyor.

Ras Tanura, Suudi Arabistan'ın temel petrol sanayi bölgelerinden biridir. Şehirde "Saudi Aramco"ya ait büyük bir rafineri ve deniz yoluyla petrol sevkiyatı için kullanılan dev bir terminal bulunmaktadır.