Dünyanın “en çirkin köpeği” belli oldu

·10·Dünya
Dünyanın “en çirkin köpeği” belli oldu

Dünyanın en sıra dışı yarışmalarından biri sona erdi. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen “World's Ugliest Dog” — “Dünyanın en çirkin köpeği” yarışmasında bu yıl, görünümüyle dikkat çeken bir mops birinciliği kazandı.

Jinny Lu adlı 6 yaşındaki köpek, 14 Ağustos’ta Santa Rosa kentindeki Sonoma County Fair alanında düzenlenen yarışmada birinci oldu. Sahibi Michelle Grady, birincilik ödülü olarak 5 bin dolar kazandı.

Büyük gözleri ve sarkık diliyle tanındı

İnci kolye takmış, dili sarkık yaşlı bir mops köpeği.

Jinny Lu’nun görünümü onu diğer yarışmacılardan ayırıyordu. Büyük ve dışarı doğru çıkık gözleri, sürekli dışarıda duran dili ve yüzündeki kendine özgü ifade jüri üyelerinin dikkatinden kaçmadı.

İlginç olan, bunun köpek için bu yarışmadaki ilk ciddi deneme olmaması. Jinny Lu 2025 yılındaki yarışmada ikinci olmuştu Bu yıl yeniden yarışan Jinny Lu, sonunda büyük ödülü kazandı.

Hikâyesi görünümünden bile daha ilginç

Jinny Lu Güney Kore’denkurtarılmış bir köpekti ve daha sonra ABD’ye getirildi. Yaklaşık dört yıl önce Michelle Grady tarafından Pug Rescue aracılığıyla sahiplenildi.

Bu nedenle onun zaferi, sıradan ve eğlenceli bir yarışmanın sonucundan daha geniş bir anlam taşıyor. Yarışmanın organizatörleri, görünüşleri alışılmışın dışında olan köpeklere dikkat çekmeyi, onların benzersizliğini göstermeyi ve hayvan sahiplenme fikrini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yarışma 50. yıl dönümünü kutladı

Bu yılki yarışma da özel bir önem taşıdı — “World's Ugliest Dog” yarışmasının düzenlenmesinin üzerinden 50 yıl geçti.

Bir kadın, köpeğiyle birlikte yarışmada kazandığı 3 bin dolarlık ödül çekini teslim alıyor.

İkinci sırayı Pinky adlı chihuahua-pomeranian kırması, üçüncü sırayı ise Otto adlı chihuahua kırması aldı. Bu köpeklere sırasıyla 3 bin ve 2 bin dolar ödül verildi.

Kadınlar, yarışmayı kazanan çirkin köpeklerini kupaların yanında kaldırarak tutuyor.

Organizatörler, yarışmanın amacının köpeklerle alay etmek olmadığını belirtiyor. Aksine amaç, onların görünüşlerindeki benzersizliği kutlamak ve insanlara her hayvanın sevgi ve ilgi görmeyi hak ettiğini hatırlatmak.

Böylece bir zamanlar kurtarılan Jinny Lu, bugün tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Onun zaferi ise bir kez daha “güzellik” kavramının herkes için farklı olabileceğini gösterdi.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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