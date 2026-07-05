ABD yarım asırlık yasağı kaldırıyor: Sivil havacılıkta süpersonik uçuşlar çağı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), sivil havacılık tarihinde keskin bir dönüşüm yaratması beklenen yeni düzenleme taslağını duyurdu. Bu belge, yarım asırdan fazla süredir yürürlükte olan, yani karalar üzerinden süpersonik uçuşları yasaklayan kısıtlamayı yeniden gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu adım, havacılık sektöründe yeni nesil uçakların ortaya çıkmasına ve kıtalararası seyahat süresinin önemli ölçüde kısalmasına yol açabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda yürürlükte olan yasak, 1970'lerde süpersonik uçakların yarattığı güçlü şok dalgaları (sonic boom) nedeniyle getirilmişti. Yeni önerilen norm ise uçuşları tamamen yasaklamak yerine, yer yüzeyine ulaşan ses basıncı seviyesini sınırlamaya dayanıyor. ixbt.com'a göre, uçağın yarattığı aşırı basınç 5,3 Pa (0,11 pound/kare feet) miktarını aşmazsa, ABD hava sahası üzerinden ses bariyerini aşmasına izin verilebilir.

Teknolojik kısıtlamalar ve Concorde mirası

Kıyaslama için, efsanevi Concorde uçağı 2 Mach hızında ve 15,8 km yükseklikte uçarken, yer yüzeyinde 1,94 pound/kare feet basınç oluşturuyordu. Bu, yeni önerilen limitten yaklaşık 18 kat daha yüksek bir değerdir. Bu nedenle Concorde, süpersonik uçuşlarını yalnızca okyanuslar üzerinde gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Hatta uzaydan dönen Space Shuttle araçlarının bile 1,25 pound/kare feet civarında basınç oluşturduğu hesaba katılırsa, yeni normatifin ne kadar katı olduğu anlaşılabilir.

Yeni kurallar çerçevesinde üreticiler iki farklı yöntemden yararlanabilecek. İlki — "Mach cutoff" modu olup, bu modda atmosferin kendine özgü özellikleri şok dalgasının yere ulaşmadan dağılmasını sağlıyor. İkincisi ise "low-boom" teknolojisi temelinde inşa edilen yeni nesil uçakların kullanılmasıdır. Bu tür hava araçları, şok dalgasını maksimum düzeyde azaltmak için özel aerodinamik şekle sahip olacak.

Yeni nesil uçaklar: Boom Supersonic ve NASA projeleri

Şu anda Boom Supersonic şirketi bu alanda öncülük ediyor. Şubat ayında şirketin XB-1 deneysel uçağı 1,12 Mach hızında uçarak, yer yüzeyindeki sensörlerde hiçbir ses şoku kaydetmedi. Şirket uzmanlarının hesaplamalarına göre, gelecekteki Overture yolcu uçağı 1,3 Mach hızında "gürültüsüz" uçuş modu aracılığıyla transkontinental uçuş sürelerini en az bir buçuk saat kısaltabilecek.

Ayrıca NASA ajansı Lockheed Martin ile işbirliği içinde Quesst programını yürütüyor. Bu proje kapsamında oluşturulan X-59 uçağı, son derece uzun burun kısmı ile geleneksel sert şoku yumuşak bir "cıvıltı" sesine dönüştürmeyi amaçlıyor. Haziran ayında ses bariyerini başarıyla aşan bu araç, yakın zamanda ABD'nin çeşitli bölgeleri üzerinde deneme uçuşlarına devam edecek.

Teknolojik ilerlemeler gözle görülür olsa da, seri üretim süpersonik uçakların ortaya çıkması için henüz uzun yıllar gerekli. ABD'de yeni türde bir sivil uçağın sertifikasyon süreci genellikle 5 yıldan 9 yıla kadar sürüyor, tüm bir platformu geliştirmek ise on yıldan fazla süre alabilir. Buna rağmen, büyük havayolu şirketleri zaten sıraya girmiş durumda: United Airlines 15, American Airlines ise 20 Overture uçağı için önceden sipariş verdi.