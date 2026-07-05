ABD yarım asırlık yasağı kaldırıyor: Sivil havacılıkta süpersonik uçuşlar çağı

·3·Teknoloji
ABD yarım asırlık yasağı kaldırıyor: Sivil havacılıkta süpersonik uçuşlar çağı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), sivil havacılık tarihinde keskin bir dönüşüm yaratması beklenen yeni düzenleme taslağını duyurdu. Bu belge, yarım asırdan fazla süredir yürürlükte olan, yani karalar üzerinden süpersonik uçuşları yasaklayan kısıtlamayı yeniden gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu adım, havacılık sektöründe yeni nesil uçakların ortaya çıkmasına ve kıtalararası seyahat süresinin önemli ölçüde kısalmasına yol açabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda yürürlükte olan yasak, 1970'lerde süpersonik uçakların yarattığı güçlü şok dalgaları (sonic boom) nedeniyle getirilmişti. Yeni önerilen norm ise uçuşları tamamen yasaklamak yerine, yer yüzeyine ulaşan ses basıncı seviyesini sınırlamaya dayanıyor. ixbt.com'a göre, uçağın yarattığı aşırı basınç 5,3 Pa (0,11 pound/kare feet) miktarını aşmazsa, ABD hava sahası üzerinden ses bariyerini aşmasına izin verilebilir.

Teknolojik kısıtlamalar ve Concorde mirası

Kıyaslama için, efsanevi Concorde uçağı 2 Mach hızında ve 15,8 km yükseklikte uçarken, yer yüzeyinde 1,94 pound/kare feet basınç oluşturuyordu. Bu, yeni önerilen limitten yaklaşık 18 kat daha yüksek bir değerdir. Bu nedenle Concorde, süpersonik uçuşlarını yalnızca okyanuslar üzerinde gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Hatta uzaydan dönen Space Shuttle araçlarının bile 1,25 pound/kare feet civarında basınç oluşturduğu hesaba katılırsa, yeni normatifin ne kadar katı olduğu anlaşılabilir.

Yeni kurallar çerçevesinde üreticiler iki farklı yöntemden yararlanabilecek. İlki — "Mach cutoff" modu olup, bu modda atmosferin kendine özgü özellikleri şok dalgasının yere ulaşmadan dağılmasını sağlıyor. İkincisi ise "low-boom" teknolojisi temelinde inşa edilen yeni nesil uçakların kullanılmasıdır. Bu tür hava araçları, şok dalgasını maksimum düzeyde azaltmak için özel aerodinamik şekle sahip olacak.

Yeni nesil uçaklar: Boom Supersonic ve NASA projeleri

Şu anda Boom Supersonic şirketi bu alanda öncülük ediyor. Şubat ayında şirketin XB-1 deneysel uçağı 1,12 Mach hızında uçarak, yer yüzeyindeki sensörlerde hiçbir ses şoku kaydetmedi. Şirket uzmanlarının hesaplamalarına göre, gelecekteki Overture yolcu uçağı 1,3 Mach hızında "gürültüsüz" uçuş modu aracılığıyla transkontinental uçuş sürelerini en az bir buçuk saat kısaltabilecek.

Ayrıca NASA ajansı Lockheed Martin ile işbirliği içinde Quesst programını yürütüyor. Bu proje kapsamında oluşturulan X-59 uçağı, son derece uzun burun kısmı ile geleneksel sert şoku yumuşak bir "cıvıltı" sesine dönüştürmeyi amaçlıyor. Haziran ayında ses bariyerini başarıyla aşan bu araç, yakın zamanda ABD'nin çeşitli bölgeleri üzerinde deneme uçuşlarına devam edecek.

Teknolojik ilerlemeler gözle görülür olsa da, seri üretim süpersonik uçakların ortaya çıkması için henüz uzun yıllar gerekli. ABD'de yeni türde bir sivil uçağın sertifikasyon süreci genellikle 5 yıldan 9 yıla kadar sürüyor, tüm bir platformu geliştirmek ise on yıldan fazla süre alabilir. Buna rağmen, büyük havayolu şirketleri zaten sıraya girmiş durumda: United Airlines 15, American Airlines ise 20 Overture uçağı için önceden sipariş verdi.

HavacılıkTeknolojiABDNASABoom Supersonic
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mühendislikte Devrim: Rüzgar Türbini Kanatları 4D Yazıcıyla BasılıyorMühendislikte Devrim: Rüzgar Türbini Kanatları 4D Yazıcıyla BasılıyorBugün, 17:0021. yüzyıl yelkeni: Wing560 teknolojisi dev yük gemisinde başarıyla test edildi21. yüzyıl yelkeni: Wing560 teknolojisi dev yük gemisinde başarıyla test edildiBugün, 16:26İngiltere'de 14 yeni nükleer reaktörün inşası planlanıyor: 8 milyon hane için enerjiİngiltere'de 14 yeni nükleer reaktörün inşası planlanıyor: 8 milyon hane için enerjiBugün, 15:50Bang & Olufsen, tarihindeki ilk harici akümülatörü tanıttıBang & Olufsen, tarihindeki ilk harici akümülatörü tanıttıBugün, 15:29Nokia yapay zeka özellikli tuşlu telefonlarla geri döndüNokia yapay zeka özellikli tuşlu telefonlarla geri döndüBugün, 15:15Yer yörüngesindeki en uzak nokta: 6 Temmuz'da gezegenimizin hareketi yavaşlıyorYer yörüngesindeki en uzak nokta: 6 Temmuz'da gezegenimizin hareketi yavaşlıyorBugün, 14:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor