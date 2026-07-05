400'e yakın dron saldırısı: Sankt-Peterburg yeniden hedef alındı

4 Temmuz'a geçen gece Ukrayna, Rusya toprakları ve ilhak edilen Kırım'a kapsamlı bir dron saldırısı düzenledi. Bilgilere göre, saldırı sırasında yaklaşık 400 insansız hava aracı kullanıldı ve ana darbelerden biri Sankt-Peterburg ve Leningrad bölgesine isabet etti.

Leningrad bölgesi valisi Aleksandr Drozdenko'nun açıklamasına göre, bölge semalarında hareket eden 67 dron hava savunma güçleri tarafından düşürüldü. Saldırının sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi vermemiş, ancak güvenlik açısından mobil internet hizmetinde geçici kesintiler gözlemlenebileceğini belirterek halkı gerekmedikçe sokağa çıkmamaya çağırmıştır.

Bununla birlikte, sosyal ağlarda Sankt-Peterburg'daki en büyük petrol altyapı tesislerinden biri olan Petersburg petrol terminali yakınında patlamalar meydana geldiği ve yakıt depolanan depolarda yangın çıktığı yansıtan videolar yayılmaktadır. Şimdilik bu görüntülerle ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Söz konusu petrol terminali Sankt-Peterburg limanı yakınlarında yer almakta olup, demiryolu, boru ve deniz yoluyla petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasında önemli lojistik merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Hatırlatalım, bu tesis daha önce de saldırıya uğramıştı. Özellikle 3 Haziran'da, Sankt-Peterburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılış gününde terminal alanında büyük bir yangın meydana gelmişti. Bu nedenle yeni saldırı, Rusya'nın önemli enerji altyapısı güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.