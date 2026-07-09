Dünyada yaşamak için en rahat şehirlerin listesi oluşturuldu!

·62·Dünya
Dünyada yaşamak için en rahat şehirlerin listesi oluşturuldu!

Monocle dergisi, yaşanabilir en iyi şehirler için yeni bir sıralama yayınladı.

Listenin ilk sırasında Tokyo yer aldı. Kopenhag ikinci, Lizbon ise üçüncü sırada kaydedildi.

İlk onda Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki büyük şehirler yer alıyor. Bunlar arasında Viyana, Sidney, Zürih, Madrid, Paris, Münih ve Oslo bulunuyor.

Dergi, sıralamayı oluştururken şehirlerdeki yaşam koşullarını etkileyen bir dizi faktörü dikkate aldı. Ulaşım ve kentsel altyapı, güvenlik, siyasi istikrar, yeşil alanlar, yeme-içme mekanlarının kalitesi ve alışveriş imkanları değerlendirildi.

Yaşanabilir ŞehirlerMonocleTokyoKopenhagŞehir Planlama
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Şarika'dan kalkan kargo uçağı radarlardan kaybolduŞarika'dan kalkan kargo uçağı radarlardan kaybolduBugün, 13:17Çin'de sel felaketinin ardından yüzlerce yılan köylere yayıldıÇin'de sel felaketinin ardından yüzlerce yılan köylere yayıldıBugün, 13:12Uzun kirpikli aslan sosyal medya yıldızı olduUzun kirpikli aslan sosyal medya yıldızı olduBugün, 12:495 yaşında bağış yapan kız 13 yıl sonra 48 milyon dolar kazanarak herkesi şaşırttı5 yaşında bağış yapan kız 13 yıl sonra 48 milyon dolar kazanarak herkesi şaşırttıBugün, 12:43Amerikalı YouTube yayıncısı 4 litre gazlı içeceği saniyeler içinde içerek rekor kırdı! (video)Amerikalı YouTube yayıncısı 4 litre gazlı içeceği saniyeler içinde içerek rekor kırdı! (video)Bugün, 12:39ABD'li öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Özbek sürücüye suçlama yöneltildiABD'li öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Özbek sürücüye suçlama yöneltildiBugün, 11:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı