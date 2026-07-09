Dünyada yaşamak için en rahat şehirlerin listesi oluşturuldu!

Monocle dergisi, yaşanabilir en iyi şehirler için yeni bir sıralama yayınladı.

Listenin ilk sırasında Tokyo yer aldı. Kopenhag ikinci, Lizbon ise üçüncü sırada kaydedildi.

İlk onda Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki büyük şehirler yer alıyor. Bunlar arasında Viyana, Sidney, Zürih, Madrid, Paris, Münih ve Oslo bulunuyor.

Dergi, sıralamayı oluştururken şehirlerdeki yaşam koşullarını etkileyen bir dizi faktörü dikkate aldı. Ulaşım ve kentsel altyapı, güvenlik, siyasi istikrar, yeşil alanlar, yeme-içme mekanlarının kalitesi ve alışveriş imkanları değerlendirildi.