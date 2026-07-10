Lamine Yamal Dünya Kupası finalinde Arjantin ve Lionel Messi ile karşılaşmak istiyor

·62·Spor
Lamine Yamal Dünya Kupası finalinde Arjantin ve Lionel Messi ile karşılaşmak istiyor

İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, gelecekteki hayallerini paylaştı. Barcelona altyapısından yetişen oyuncu, Dünya Kupası finalinde son şampiyon Arjantin ile karşılaşmayı ve futbol efsanesi Lionel Messi ile forma değiştirmeyi hedefliyor. Genç yetenek için böyle bir karşılaşma sadece sporda bir zirve değil, aynı zamanda kişisel bir saygı göstergesidir. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Yamal, turnuvadaki ana hedeflerinden bahsetti. İspanya milli takımı için en önemli görevin prestijli kupayı kazanmak olduğunu vurguladı. Ancak kişisel arzularına gelince, genç kanat oyuncusu Arjantin ile final oynamayı hayal ettiğini gizlemedi. Goal.com'a göre Lamine Yamal, Lionel Messi ile sahada rekabet etmeyi kariyerinin en heyecan verici anlarından biri olarak görüyor.

Tarihi rekorlar ve yeni zirveler

Lamine Yamal şimdiden İspanya futbol tarihinde silinmez bir iz bırakıyor. 19 yaşına girmeden Dünya Kupası'nın eleme turlarındaki üç maçta ilk 11'de başlayan ilk İspanyol futbolcu olması bekleniyor. Bu istatistik, genç yeteneğin sadece kulüp düzeyinde değil, uluslararası arenada da ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

Sohbet sırasında Yamal, turnuvanın sürprizlerinden de bahsetti. Ona göre Fas milli takımı oyuncusu Ismael Saibari, turnuvanın en beklenmedik kahramanı oldu. PSV'den Bayern Münih'e transfer olan Saibari, üst üste üç maçta gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yamal, kökeninin Fas'a dayanması nedeniyle bu takımın başarılarını yakından takip ediyor.

Finale giden zorlu yol

Hayalindeki finale ulaşmak için İspanya'nın öncelikle çeyrek finaldeki ciddi engeli aşması gerekiyor. 18 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Belçika ile kozlarını paylaşacaklar. Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin turnuvanın en çekişmeli maçlarından biri olması bekleniyor. İspanya için bu karşılaşma, şampiyonluk iddialarını kanıtlamak adına gerçek bir sınav olacak.

Öte yandan Lionel Messi liderliğindeki Arjantin de yoluna devam ediyor. 12 maçlık galibiyet serisine sahip olan Albiceleste, çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak. Eğer her iki takım da rakiplerini mağlup etmeye devam ederse, futbolseverler Yamal'ın hayal ettiği gibi İspanya ile Arjantin arasındaki tarihi finale tanıklık edebilirler.

Lamine Yamal'ın bu cesur açıklamaları, kendine olan güvenini gösteriyor. Lionel Messi gibi büyük bir futbolcunun varisi olarak görülen genç yıldız için efsaneyle aynı sahada buluşmak, yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Futbolseverler bu genç yeteneğin maçlarını büyük bir ilgiyle takip ediyor, çünkü bu tür rekabetler futbol dünyası için nadir görülen olaylardır.

Lamine YamalLionel MessiИспанияАргентинаЖахон Чемпионати
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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