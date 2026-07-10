John Arne Riise: Erling Haaland, İngiltere milli takımını mağlup edebilir

·0·Spor
John Arne Riise: Erling Haaland, İngiltere milli takımını mağlup edebilir

Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde futbol dünyasının gözü Norveç ile İngiltere arasındaki zorlu mücadeleye çevrilmiş durumda. Liverpool'un eski savunma oyuncusu John Arne Riise, bu karşılaşma hakkındaki görüşlerini paylaşarak Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ın ülkesine galibiyeti getireceğine olan inancını dile getirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Riise, BestBettingSites'a verdiği röportajda Erling Haaland'ı şu an dünyanın en iyi santraforu olarak nitelendirdi. Norveçli forvetin fiziksel gücünün ve profesyonel yaklaşımının, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere savunması için ciddi sorunlar yaratabileceğini vurguladı. Eski futbolcu, Norveç'in bu turu geçmesinin onlara şampiyonluk yolunu açacağını tahmin ediyor.

Dünyanın en iyi forveti

John Arne Riise, Haaland'ın sadece sahadaki yeteneklerini değil, insani özelliklerini de övdü. Ona göre Erling, modern futbolda gol atma içgüdüsü ile rakibe duyulan saygıyı birleştirebilen nadir oyunculardan biri. "Bir forvetin yapması gereken görevler söz konusu olduğunda, Erling Haaland dünyada eşsizdir", ifadelerini kullandı Riise.

Ayrıca Haaland'ın Gabriel gibi güçlü savunmacılarla olan mücadelesine de değindi. Riise'ye göre Erling, maç sırasında agresif ve kararlı olsa da, son düdükten sonra rakiplerine büyük saygı gösteriyor. İşte bu karakter ve güçlü iradenin, çeyrek finalde İngiltere savunmasını aşmada belirleyici faktör olması bekleniyor.

Vatanseverlik ve yüksek hedefler

İlginç bir şekilde John Arne Riise, kariyerinin on yılını İngiliz futbolunda geçirdiği için büyük turnuvalarda genellikle "Üç Aslan"ı desteklediğini itiraf etti. Ancak Norveç milli takımı bu kadar yüksek bir aşamaya gelmişken, sadakatinin tamamen kendi vatanından yana olduğunu belirtti. Norveç'in İngiltere'yi yenerek turnuvada bir sansasyon yaratmasını umuyor.

Riise, ülkesinin şansını değerlendirirken şu noktalara dikkat çekti:

  • Erling Haaland'ın mükemmel form durumu ve fiziksel üstünlüğü;
  • Takımın genel ruhu ve galibiyet arzusu;
  • Thomas Tuchel'in taktiklerine karşı koyabilme yeteneği.

Makalenin sonunda Riise, Norveç'in çeyrek finalde İngiltere engelini aşması durumunda turnuva sonunda Dünya Kupası'nı havaya kaldıracaklarına inancının tam olduğunu belirtti. Bu karşılaşma sadece iki takımın değil, aynı zamanda dünyanın en iyi forveti ile Thomas Tuchel'in taktiksel şemaları arasındaki bir düelloya dönüşecek.

FutbolЭрлинг ХоландНорвегияАнглияЖаҳон Чемпионати
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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