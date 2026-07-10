Yunanistan'da F-16 savaş uçağı alev aldı (video)

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16C Fighting Falcon savaş uçağı, uçuş sırasında meydana gelen teknik bir arıza ve yangın nedeniyle Zakintos Uluslararası Havalimanı'naacil iniş yaptı. Konuyla ilgili haberi Kouti Pandoras yayınladı.

Edinilen bilgilere göre, uçak iniş sırasında pistte kaydı ve ardından alevler içinde kaldı. Neyse ki pilot durumu kontrol altında tutarak uçağı zamanında terk etmeyi başardı. Olayda pilot yara almadı.

Askeri uçağın olay anında deniz üzerinde planlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Olay yerine hızla intikal eden kurtarma ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yunan askeri yetkilileri, olayın çıkış nedenine ilişkin resmi bir soruşturma başlattı.