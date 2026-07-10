Taşkent sokaklarında robot kurye testleri başladı

·3·Teknoloji
Taşkent sokaklarında robot kurye testleri başladı

Son günlerde Taşkent sakinleri, yaya yollarında insan müdahalesi olmadan hareket eden sıra dışı robotlarla daha sık karşılaşıyor. Sosyal medyada da bu otonom cihazları gösteren videolar geniş yer bularak kullanıcıların ilgisini çekti.

Edinilen bilgilere göre bunlar, Yandex Uzbekistan şirketinin yeni otonom robot kuryeleri olup şu anda başkent sokaklarında test ediliyor. Robotlar, özel bir yazılım yardımıyla bağımsız hareket ediyor ve yaya yolları üzerinden hedefe ulaşmak üzere tasarlandı.

Şirket verilerine göre, bu yüksek teknolojili gezginler yakın günlerde Yandex Lavka hizmeti aracılığıyla müşterilere sipariş teslimatına başlayacak. Projenin tam olarak ne zaman hayata geçirileceği henüz resmi olarak açıklanmadı.

Yazılım ekibi, yakın zamanda proje ile ilgili tüm detayları paylaşacaklarını belirtti. Eğer testler başarıyla sonuçlanırsa, Taşkent Orta Asyabölgesinde robot kuryelerin günlük hayatın bir parçası haline geldiği ilk şehirlerden biri olabilir.

TaşkentYandexRobot KuryeOtonom TeknolojiOrta Asya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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