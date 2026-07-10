Roy Keane, Fransa'yı durdurmanın yolunu açıkladı: Tek bir şart belirleyici...

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Roy Keane, Fransa'yı durdurmanın yolunu açıkladı: Tek bir şart belirleyici...

«Manchester United» efsanesi Roy Keane, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımına karşı nasıl oynanması gerektiği konusunda görüşlerini paylaştı.

Fransa, çeyrek finalde Fas'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Şimdi «Horozlar», İspanya - Belçika eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fransa şu anda çok formda

Roy Keane, Fransa milli takımının mevcut durumunu yüksek değerlendirdi. Ona göre takım, turnuvanın belirleyici aşamasına çok iyi hazırlanmış durumda.

«Fransa harika bir formda. Hücum oyuncuları gol atıyor, bireysel yetenekleri yüksek oyuncular ise rakiplerini teke tek pozisyonlarda geçiyor», — dedi Keane.

Bu sözler, Fransa'nın sadece takım oyunuyla değil, aynı zamanda bireysel oyuncu becerileriyle de sonuç aldığını gösteriyor.

Keane'in reçetesi: İlk golü atmak

İrlandalı eski futbolcu, Fransa'ya karşı anahtarı da açıkladı.

«Fransa'yı mağlup etmenin tek yolu, ilk golü atan taraf olmaktır», — diye vurguladı.

Keane'e göre, rakip Fransa karşısında skoru açabilirse oyunun senaryosunu değiştirme şansına sahip olur. Aksi takdirde Fransızlar kendi ritimlerini bulup maçı kontrol altına alabilirler.

«Aksi takdirde sizi rahatça yenerler»

Roy Keane, Fransa'nın skorda öne geçtikten sonra daha da tehlikeli olduğunu belirtti.

«Aksi takdirde sizi rahatça yenerler», — dedi.

Bu düşünce, Fas maçından sonra daha da güncel görünüyor. Fransa çeyrek finalde de hücumda etkili, savunmada ise güven verici bir performans sergiledi.

Yarı finalde büyük sınav bekliyor

Fransa, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya veya Belçika ile karşılaşacak.

Her iki olası rakip de üst düzey oyunculara sahip. Ancak Keane'e göre, Fransa'yı durdurmak isteyen her takımın öncelikle maçta ilk darbeyi vurması gerekiyor.

Artık her dakika önemli

Dünya Kupası yarı finalinde taktiksel hatalar affedilmez. Fransa, mevcut durumuyla turnuvanın ana favorilerinden biri haline geldi.

Roy Keane'in dediği gibi, bu takıma karşı gecikmek olmaz: İlk golü atan rakip heyecanı korur, aksi takdirde Fransa oyunu kendi senaryosuna göre yönlendirebilir.

Dünya KupasıFransaRoy KeaneFutbolTaktik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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