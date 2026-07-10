De la Fuente, Messi hakkında konuştu: 39 yaşında bile değişmeyen bir şey var

·66·Spor
De la Fuente, Messi hakkında konuştu: 39 yaşında bile değişmeyen bir şey var

İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, Arjantin'in lideri Lionel Messi hakkında övgü dolu sözler söyledi.

39 yaşındaki futbolcunun mevcut seviyesini, sahadaki fedakarlığını ve hala başarıya aç oluşunu özellikle vurguladı.

«Messi 19 veya 23 yaşındaymış gibi oynuyor»

Luis de la Fuente, Messi'nin yaşına rağmen üst düzey performans sergilediğini belirtti.

«Messi tıpkı 19 veya 23 yaşındaymış gibi oynuyor. Çok yüksek bir seviye gösteriyor» dedi İspanya teknik direktörü.

Ona göre Messi'nin gücü sadece teknik veya tecrübede değil, aynı zamanda her maça olan yaklaşımında da gizli.

Temel fark: Fedakarlık

Messi'nin zekice kararlar aldığını kabul eden de la Fuente, onun fedakarlığını ilk sıraya koydu.

«Mesele sadece zekice kararları değil, her şeyden önce onun fedakarlığıdır» diye vurguladı.

Bu sözler, Messi'nin 39 yaşında bile takım için sahada var gücüyle çalışmaya devam ettiğini gösteriyor.

«O asla durmuyor»

İspanya teknik direktörüne göre Messi'nin en önemli özelliklerinden biri, elde ettiği başarılarla yetinmemesi.

«Messi yorulmuyor ve elde ettiği başarılarla asla durmuyor. Her zaman, her gün daha fazlasını istiyor» dedi de la Fuente.

Bu yüzden Arjantinli yıldızı gerçek bir örnek olarak nitelendirdi.

Dünya Kupası 2026'daki istatistikleri de bunu kanıtlıyor

Bilgi olarak, Lionel Messi, Dünya Kupası-2026'da 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Bu sonuçlar, yaşına rağmen Arjantin milli takımı için belirleyici bir oyuncu olmaya devam ettiğini bir kez daha kanıtlıyor.

Messi hala ilgi odağı

Messi, yıllardır futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ancak de la Fuente'yi hayrete düşüren nokta başka: Messi hala eskisi gibi daha fazlasını istiyor ve sahaya her seferinde yeni bir hedefle çıkıyor.

Lionel MessiLuis de la FuenteFutbolDünya KupasıArjantin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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