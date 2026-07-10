Salah Liverpool'dan ayrıldı: 2026 Dünya Kupası sonrası yeni takımını seçiyor

İngiliz kulübü Liverpool'dan ayrılan efsanevi Mısırlı forvet Mohamed Salah kariyerine nerede devam edeceğine karar veriyor. TEAMtalk haberine göre, 34 yaşındaki yıldız şu anda Suudi Arabistan ligi ve ABD'nin MLS liginden gelen teklifler arasında ciddi bir seçim yapmak üzere. Zamin.uz futbol dünyasının en çok konuşulan transferinin detaylarını derledi.

Liverpool ile vedalaşma ve serbest oyuncu statüsü

Mohamed Salah, Merseyside ekibiyle olan sözleşmesini bir sezon erken feshetmek için karşılıklı anlaşmaya vardı ve resmen serbest oyuncu statüsü kazandı.

Mısır milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'e yenilip turnuvadan elendikten sonra Salah, geleceğine dair transfer görüşmelerini hızlandırdı. Şu anda önünde iki büyük küresel seçenek bulunuyor.

A Planı: Mısır'a yakın olan Suudi Arabistan

Salah için en önemli ve finansal açıdan güçlü seçenek olarak Suudi Arabistan Pro Ligi görülüyor. Futbolcunun karar vermesinde coğrafi faktör, yani vatanı Mısır'a yakınlık büyük rol oynuyor. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın batısındaki kulüplere daha sıcak bakıyor.

Aday kulüpler: Cidde şehrinin devleri — Al-Ittihad ve Al-Ahli, ayrıca büyük hedefleri olan Neom kulübü, Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için ana adaylar konumunda.

B Planı: Milyarder vatandaşının beklediği ABD (MLS)

Eğer Salah Suudi seçeneğini reddederse, okyanus ötesine, ABD'nin popüler MLS ligine yönelecek. Amerika'da iki kulüp ona ciddi ilgi gösteriyor:

Inter Miami — Lionel Messi ile birlikte oynama fırsatı. San Diego — bu seçenek Salah için oldukça dikkat çekici, çünkü kulübün sahibi Mısırlı milyarder Mohamed Mansour. Vatandaşı Salah için her türlü konforu sağlamaya hazır.

Avrupa ile her şey bitti mi?

Avrupa'nın birçok güçlü takımı Mohamed Salah'a ilgi duymaya devam etse de, futbol uzmanlarının görüşü net. Uzmanlara göre, Salah'ın kariyerine Eski Kıta'da devam etme ihtimali oldukça düşük. Bu da futbolseverlerin önümüzdeki günlerde Salah'ı Asya veya Amerika kıtasında görmesinin neredeyse kesinleştiği anlamına geliyor.