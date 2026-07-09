Dünya ayakkabı üretiminin yüzde 20'sinin yapıldığı şehirde facia

Çin'in Fujian eyaletinde bulunan Jinjiang şehrindeki büyük bir ayakkabı fabrikasında 9 Temmuz günü şiddetli bir yangın meydana geldi. İlk belirlemelere göre, bu trajik olay sonucunda en az 28 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ettiği için can kaybı sayısının artabileceği belirtiliyor. Bu konuda BBC haber verdi.

Yerel Xinhua haber ajansının yayınladığı videolarda, fabrika binasından gökyüzüne yükselen yoğun siyah dumanlar ve bazı çalışanların kurtarılma umuduyla binanın çatısında mahsur kaldığı görülüyor. Yangın haberinin alınmasının ardından olay yerine yüzlerce itfaiyeci ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping facia nedeniyle bir açıklama yaparak, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Ayrıca yangının nedenlerinin kapsamlı bir şekilde araştırılması, sorumluların tespit edilmesi ve yasalar çerçevesinde cezalandırılması talimatını verdi.

Fujian eyaletindeki Jinjiang şehri dünyada Çin'in "ayakkabı başkenti" olarak tanınıyor. Resmi verilere göre, dünyada üretilen spor ayakkabılarının yaklaşık yüzde 20'si tam olarak bu şehirde üretiliyor. Bu nedenle bölge, ülkenin en büyük sanayi merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

İlk bilgilere göre yangın, yerel saatle 12:00 civarında Huiteng Footwear fabrikasında başladı. Olayın hemen ardından yüzlerce kurtarma görevlisi ve itfaiye aracı olay yerine ulaştı. Fabrikadan 200'den fazla kişi güvenli bölgeye tahliye edildi. Henüz yaralı sayısı hakkında net bir bilgi açıklanmadı.

Soruşturmanın ilk bulgularına göre yangın, fabrikanın birinci katında başlamış olabilir. Yanıcı maddelerin ve üretim için kullanılan ham maddelerin depolandığı bu bölgede alevler çok kısa sürede tüm binaya yayıldı.