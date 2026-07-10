Moskova'da robot düğünü yapıldı, herkes bunu konuşuyor

Moskova şehrinde ilk kez insansı robotlar arasında sembolik bir nikah töreni gerçekleştirildi. Sıra dışı etkinlik 9 Temmuz'da Puşkin Kütüphanesi'nde düzenlendi ve teknoloji meraklıları ile geniş kamuoyunun dikkatini çekti.

Törende "damat" olarak ofis çalışanı ve blog yazarı görevlerini üstlenen Robert, "gelin" olarak ise balerin robot Matilda yer aldı. İkili daha önce St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF–2026) tanıtılmıştı.

Töreni yöneten Mariya Pantyuxina, bu olayı insansı robotların katılımıyla gerçekleştirilen ilk nikah töreni olarak duyurdu. Pantyuxina, Robert ve Matilda'yı modern teknolojilerin yanı sıra gelişim, öğrenme ve iş birliği gibi ortak değerlerin de birleştirdiğini vurguladı.

Tören sırasında robotlar birbirlerine sembolik sadakat yeminleri ettiler. Robert, Matilda için her türlü "algoritma" koşulunda güvenilir bir yoldaş olacağını söylerken, Matilda onu yeni fikirler ve keşifler konusunda ilham vereceğine söz verdi.

Ardından "evcil hayvanları" olarak tanıtılan Dogmatik adlı robot köpek nikah yüzüklerini getirdi ve "gelin ile damat" yüzükleri birbirlerine taktılar. Törenin sonunda sunucu, sistemlerin başarıyla senkronize edildiğini ve iki tarafın rızasıyla Robert ile Matilda'yı resmen "robot eşler" olarak ilan etti.

Projeyi hayata geçiren IT-Imperial şirketi temsilcilerine göre, bu tür etkinlikler insansı robotik teknolojilerinin imkanlarını halka yakından tanıtmanın yanı sıra, robotların gelecekte insanlara çeşitli alanlarda nasıl yardımcı olabileceğini göstermeye hizmet ediyor.

Onlara göre, otomasyon süreçlerinin genişlediği bir çağda insanlar yaratıcılığa, kültüre ve yeni fikirlere daha fazla zaman ayırabilecek. Bu yolda robotiğin önemli bir rol oynadığı vurgulanıyor.