“Conor Conor'u mağlup etti”: Makhachev, McGregor'un dönüşüne sert tepki gösterdi

UFC hafif sıklet şampiyonu Islam Makhachev, Conor McGregor'un beş yıllık aradan sonraki ilk maçına kısa ama oldukça sert bir yorum yaptı.

İrlandalı dövüşçü, UFC 329 turnuvasının ana maçında Max Holloway'e karşı oktagona döndü ancak ilk rauntta mağlup oldu.

Makhachev tek cümleyle yorumladı

Maçın ardından Islam Makhachev, X sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

“Conor Conor'u mağlup etti. Tebrikler, Max.”

Bu ifadeyle Makhachev, McGregor'un mağlubiyetinin kendi hatalarından ve formsuzluğundan kaynaklandığına işaret etti.

McGregor'un dönüşü başarısız oldu

Conor McGregor en son 2021 yılında oktagona çıkmıştı. UFC 329 turnuvasında, uzun bir aradan sonra Max Holloway'e karşı rövanş maçına çıktı.

Ancak maç daha ilk rauntta sona erdi. McGregor ilk saniyelerde ayağı kayıp sakatlanınca maça devam edemedi.

Holloway rövanşı aldı

McGregor ve Holloway ilk kez 2013 yılında karşılaşmıştı. O maçta İrlandalı sporcu hakem kararıyla galip gelmişti.

Bu sefer ise Amerikalı dövüşçü ilk rauntta üstünlük sağlayarak 13 yıl sonra rövanşı almayı başardı.

Makhachev ve McGregor arasındaki ilişkiler

Islam Makhachev ve Conor McGregor arasında uzun süredir gergin bir ilişki var. McGregor'un Khabib Nurmagomedov ile olan rekabeti nedeniyle taraflar arasındaki tartışmalar yıllardır devam ediyor.

Bu yüzden Makhachev'in kısa paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı ve hayranlar arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Şimdi asıl soru şu: McGregor bu mağlubiyetten sonra tekrar oktagona dönüp kariyerine devam edecek mi?