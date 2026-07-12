Jude Bellingham'ın kahramanlığı: İngiltere Dünya Kupası yarı finalinde

İngiltere milli takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'e karşı zorlu bir galibiyet alarak yarı finale yükseldi. Miami Stadyumu'nda oynanan maçta İngilizlerin yıldızı Jude Bellingham bir kez daha sahneye çıkarak takımını zor durumdan kurtardı. Bu galibiyet, "Üç Aslan"ı Arjantin ile oynanacak çetin yarı final mücadelesine taşıdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Maç beklenmedik bir senaryoyla başladı. İngiltere topa sahip olmasına rağmen, Güney Florida'nın bunaltıcı havası oyuncuların performansını olumsuz etkiledi. Goal.com'un haberine göre, 36. dakikada Norveç skoru açmayı başardı. Andreas Schjelderup'un ortasından sonra top direğe çarparak ağlarla buluştu. Erling Haaland ve takım arkadaşları bu pozisyonda biraz da şanslıydı.

Bellingham'ın "resitali" ve VAR kararları

İlk yarının sonlarına doğru Jude Bellingham sahneye çıktı. Anthony Gordon'ın pasını ustalıkla kontrol eden Bellingham, zayıf ayağıyla topu köşeye gönderdi. İkinci yarıda dramatik anlar yaşandı. Norveçli Torbjorn Heggem köşe vuruşundan sonra gol atsa da, VAR sistemi Erling Haaland'ın rakip savunmacıya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Normal sürede kazanan çıkmayınca maç uzatmalara gitti. Burada da Jude Bellingham son sözü söyledi. Morgan Rogers'ın şutunu kaleci çelince, Bellingham herkesten önce davranarak galibiyet golünü attı. İngiltere savunması, özellikle Dan Burn, kalan dakikalarda güven vererek skoru korudu.

Thomas Tuchel'in tepkisi

Galibiyete rağmen, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel maç sonu memnuniyetsizliğini gizlemedi. Alman çalıştırıcı, takımının oyununu "teknik açıdan yetersiz" olarak nitelendirdi ve oyuncularından daha fazlasını beklediğini vurguladı. Tuchel için sonuç önemli olsa da, oyun tarzı ve saha içi disiplin konusunda ciddi eleştirilerde bulundu.

Yine de İngiltere için en önemli şey sonuçtu. Takım şimdi Atlanta'da oynanacak yarı finalde Lionel Messi önderliğindeki Arjantin ile karşılaşacak. Bu maçın tüm dünya futbolseverleri için gerçek bir şölen olması bekleniyor. Jude Bellingham ise bu turnuvada İngiltere'nin gerçek lideri haline geldi.