Jude Bellingham'ın kahramanlığı: İngiltere Dünya Kupası yarı finalinde

·13·Spor
Jude Bellingham'ın kahramanlığı: İngiltere Dünya Kupası yarı finalinde

İngiltere milli takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'e karşı zorlu bir galibiyet alarak yarı finale yükseldi. Miami Stadyumu'nda oynanan maçta İngilizlerin yıldızı Jude Bellingham bir kez daha sahneye çıkarak takımını zor durumdan kurtardı. Bu galibiyet, "Üç Aslan"ı Arjantin ile oynanacak çetin yarı final mücadelesine taşıdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Maç beklenmedik bir senaryoyla başladı. İngiltere topa sahip olmasına rağmen, Güney Florida'nın bunaltıcı havası oyuncuların performansını olumsuz etkiledi. Goal.com'un haberine göre, 36. dakikada Norveç skoru açmayı başardı. Andreas Schjelderup'un ortasından sonra top direğe çarparak ağlarla buluştu. Erling Haaland ve takım arkadaşları bu pozisyonda biraz da şanslıydı.

Bellingham'ın "resitali" ve VAR kararları

İlk yarının sonlarına doğru Jude Bellingham sahneye çıktı. Anthony Gordon'ın pasını ustalıkla kontrol eden Bellingham, zayıf ayağıyla topu köşeye gönderdi. İkinci yarıda dramatik anlar yaşandı. Norveçli Torbjorn Heggem köşe vuruşundan sonra gol atsa da, VAR sistemi Erling Haaland'ın rakip savunmacıya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Normal sürede kazanan çıkmayınca maç uzatmalara gitti. Burada da Jude Bellingham son sözü söyledi. Morgan Rogers'ın şutunu kaleci çelince, Bellingham herkesten önce davranarak galibiyet golünü attı. İngiltere savunması, özellikle Dan Burn, kalan dakikalarda güven vererek skoru korudu.

Thomas Tuchel'in tepkisi

Galibiyete rağmen, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel maç sonu memnuniyetsizliğini gizlemedi. Alman çalıştırıcı, takımının oyununu "teknik açıdan yetersiz" olarak nitelendirdi ve oyuncularından daha fazlasını beklediğini vurguladı. Tuchel için sonuç önemli olsa da, oyun tarzı ve saha içi disiplin konusunda ciddi eleştirilerde bulundu.

Yine de İngiltere için en önemli şey sonuçtu. Takım şimdi Atlanta'da oynanacak yarı finalde Lionel Messi önderliğindeki Arjantin ile karşılaşacak. Bu maçın tüm dünya futbolseverleri için gerçek bir şölen olması bekleniyor. Jude Bellingham ise bu turnuvada İngiltere'nin gerçek lideri haline geldi.

АнглияЖуде БеллингэмТомас ТухелЖаҳон ЧемпионатиЭрлинг Холанд
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Erling Haaland, İngiltere karşısındaki acı mağlubiyetin ardından duygularını paylaştıErling Haaland, İngiltere karşısındaki acı mağlubiyetin ardından duygularını paylaştıBugün, 13:29“Conor Conor'u mağlup etti”: Makhachev, McGregor'un dönüşüne sert tepki gösterdi“Conor Conor'u mağlup etti”: Makhachev, McGregor'un dönüşüne sert tepki gösterdiBugün, 13:24UFC 329'un en iyileri belli oldu: kimler ekstra bonus kazandı?UFC 329'un en iyileri belli oldu: kimler ekstra bonus kazandı?Bugün, 13:19Umar Nurmagomedov, Dvalishvili ile yaşanan tartışmaya sert tepki gösterdiUmar Nurmagomedov, Dvalishvili ile yaşanan tartışmaya sert tepki gösterdiBugün, 13:08McGregor'ın dönüşü korkunç bitti: UFC 329 turnuvasının tüm sonuçlarıMcGregor'ın dönüşü korkunç bitti: UFC 329 turnuvasının tüm sonuçlarıBugün, 13:05Erling Haaland'ın babası hakem kararlarına öfkeli: Norveç ile İngiltere arasındaki dramatik maçErling Haaland'ın babası hakem kararlarına öfkeli: Norveç ile İngiltere arasındaki dramatik maçBugün, 12:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı