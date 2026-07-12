Erling Haaland, İngiltere karşısındaki acı mağlubiyetin ardından duygularını paylaştı

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı alınan acı mağlubiyetin (1-2) ardından, Norveç milli takımının yıldız forveti Erling Haaland düşüncelerini dile getirdi. Turnuvada gerçek bir sansasyon yaratan İskandinav ekibinin lideri, mağlubiyete rağmen takımının elde ettiği sonuçtan ve ülkesinde uyanan futbol kültüründen duyduğu gururu gizlemedi. Zamin.uz golcü oyuncunun ünlü BBC yayınına yaptığı açıklamaları sunar.

«Bu çılgın gerçekliği insanın bizzat yaşaması gerekiyor»

Haaland, milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki etkileyici yürüyüşünün tüm Norveç halkını tek bir amaç etrafında birleştirdiğini ve bunun oyuncular için en büyük başarı olduğunu vurguladı.

Erling Haaland'ın tutkulu sözlerinden: "Böyle bir başarıya ulaştığımız ve Norveç'teki insanları birleştirebildiğimiz için çok duygulanıyoruz. Verdiğimiz mutluluk sayesinde hem vatanımızda hem de burada, turnuvada çok olumlu bir atmosfer hakim. Şu an her şeyi yeniden değerlendirmek zor. Bu gerçekten çılgınca bir gerçeklik. Bunu anlamak için insanın bizzat yaşaması gerekiyor. Benim hedefim tam olarak buydu".

«Norveç hakkında konuşulmasını sağladık»

Norveç milli takımı yarı finalin eşiğinde elenmiş olsa da, Haaland temel stratejik hedefine ulaştığına inanıyor. Amacı sadece kupa kazanmak değil, vatanını dünya futbolunun elitleri arasına sokmaktı:

Devler statüsü: "Norveç'i dünya haritasına koymak ve dünyanın en iyi milli takımlarından biri statüsünü pekiştirmek istedim", diyor golcü oyuncu.

Başarılan görev: Oyuncu hedefine ulaştığını gururla belirtti: "Bence burada Norveç hakkında konuşulmasını sağlamayı başardık".

Mundial'in en parlak takımı

Hatırlatmak gerekirse, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye 1-2 mağlup olan Norveç turnuvaya veda etti. Ancak play-off aşamasında Brezilya gibi bir dünya devini mağlup etmeleri ve sergiledikleri hücum futbolu, bu Dünya Kupası tarihinin unutulmazları arasına girdi. Daha önce takımın teknik direktörü Stole Solbakken de maç sonrasında oyuncularının cesaretini överken gözyaşlarına hakim olamadığını bildirmiştik .