Lionel Messi İngiltere maçı öncesi: «Bu takım inanmaktan asla vazgeçmiyor»

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Lionel Messi İngiltere maçı öncesi: «Bu takım inanmaktan asla vazgeçmiyor»

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre'ye karşı oynadığı zorlu mücadelenin ardından yarı finale yükseldi. Lionel Messi liderliğindeki son dünya şampiyonları, Kansas City'de oynanan maçta beklenmedik bir dirençle karşılaşsalar da irade göstererek turnuvadaki yollarına devam ettiler. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Karşılaşmanın normal süresi dramatik anlara sahne oldu. İsviçre milli takımı, bir kişi eksik kalmasına rağmen Arjantinlilere ciddi sorunlar yaşattı. Ancak uzatma bölümlerinde Lionel Scaloni'nin öğrencileri rakip savunmayı aşarak 3-1'lik galibiyeti kutladılar. Goal.com'un haberine göre, bu galibiyet Arjantin'i üst üste ikinci dünya şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştırdı.

Maç sonrasında Lionel Messi galibiyetin kolay gelmediğini kabul etti. Sekiz kez Altın Top ödülünü kazanan yıldız, «Galibiyetten dolayı çok mutluyum, gerçek bir mücadeleydi. Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Bir sonraki önemli aşamadan önce bir hafta boyunca sakin bir şekilde hazırlanmamız için bu galibiyete su gibi ihtiyaç vardı» dedi.

Tarihi karşılaşma: Messi ilk kez İngiltere'ye karşı

Yarı finalde Arjantin'i, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere bekliyor. Atlanta'da oynanacak bu maç futbol dünyası için tarihi bir öneme sahip. Zira Lionel Messi, 20 yılı aşkın profesyonel kariyeri ve 200'den fazla milli maçı boyunca daha önce hiç İngiltere milli takımına karşı sahaya çıkmadı.

Bu karşılaşma, Messi'nin Dünya Kupası yarı finallerindeki üçüncü deneyimi olacak. 2022'de Katar'da zafere ulaşan Inter Miami yıldızı, şimdi bir sonraki final yolunda Alman teknik adam yönetiminde disiplinli bir yapıya bürünen İngiltere engelini aşmak zorunda. İngiltere milli takımı, bu turnuvadaki klinik bitiriciliğiyle büyük beğeni topluyor.

Lionel Messi, sosyal medya hesabından takımının ruh haline de değindi. Yıldız futbolcu Instagram hesabında, «Bir kez daha acı çekmek zorunda kaldık ama bu takım inanmaktan asla vazgeçmiyor. Yine dünyanın en iyi dört takımı arasındayız! Haydi!» ifadelerini paylaştı.

Uzmanlara göre Arjantin, en iyi oyununu sergileyemediği anlarda bile kazanma yolunu bulmasıyla dikkat çekiyor. Bu «savaşçı karakter», onları turnuvanın ana favorilerinden biri olarak tutmaya devam ediyor. Şimdi tüm dünyanın gözü, Atlanta'da oynanacak Messi ile İngiltere arasındaki ilk resmi maça çevrilmiş durumda.

Lionel MessiАргентинаАнглияЖЧ-2026Futbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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