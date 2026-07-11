Thomas Tuchel, Erling Haaland'ın psikolojik oyunlarına yanıt verdi

Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile Norveç'in yıldızı Erling Haaland arasında ilginç bir söz düellosu yaşandı. Alman teknik adam, Norveçli golcünün maç öncesi yaptığı beklenmedik açıklamalardan duyduğu şaşkınlığı gizlemedi. Bu gerilim sadece sahada değil, zihinsel baskıyı yönetme konusunda da kızışıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

NRK'nın haberine göre Erling Haaland, yaklaşan maç öncesinde tüm baskıyı İngiltere Milli Takımı'nın üzerine yıkmaya çalıştı. Golcü oyuncu röportajında Norveç'in kazanma şansını düşük göstererek herkesi rakibe odaklanmaya çağırdı. Onun bu sözleri, çeyrek final öncesinde takımını 'outsider' (zayıf taraf) konumunda gösterme çabası olarak yorumlanıyor.

Tuchel'in yanıtı ve beklenmedik durum

Thomas Tuchel, Erling Haaland gibi dünya çapında bir yıldızın böyle bir pozisyon almasına şaşırdığını belirtti. Teknik direktöre göre, baskı altında oynamayı seven bir futbolcu için bu durum alışılmadık bir hal. İngiliz ekibinin hocası, "Erling'in böyle konuşmasına şaşırdım çünkü onu her zaman baskıyı seven ve ondan güç alan bir oyuncu olarak görmüşümdür" ifadelerini kullandı.

Takımının zihinsel durumu hakkında konuşan Tuchel, "Üç Aslanlar"ın her türlü baskıya hazır olduğunu ve bunun onlara ekstra motivasyon sağladığını söyledi. Tuchel'e göre İngiltere Milli Takımı, kimin favori olduğu veya baskının kimin üzerinde olduğu gibi konularla vakit kaybetmiyor. En önemlisi, takımın iç dünyasında sadece galibiyete odaklanmış olması.

İstatistikler ve tarihi engeller

Erling Haaland'ın alçakgönüllü sözleri, sahadaki performansıyla tamamen çelişiyor. Golcü oyuncu, turnuvada çıktığı dört maçta yedi gol atmayı başardı. Eğer İngiltere kalesini havalandırabilirse, James Rodriguez ve Gerd Müller gibi efsanelerin rekorlarına yaklaşabilir. Bu durum, İngiliz savunmacılar için ciddi bir sınav olacağının göstergesi.

Diğer taraftan İngiltere Milli Takımı, kendi tarihi "laneti" ile mücadele etmek zorunda. Takım, büyük turnuvaların eleme turlarında Avrupalı rakipleriyle karşılaştığında birçok kez başarısız oldu. Miami Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma, sadece yarı final bileti için değil, aynı zamanda İngiliz futbolundaki bu olumsuz geleneğe son vermek için de büyük önem taşıyor.

Hatırlatmak gerekirse Norveç, çeyrek finale kadar Brezilya Milli Takımı'nı turnuva dışı bırakarak herkesi şaşırtmıştı. Buna rağmen Erling Haaland, takımının şansını düşük göstermeye devam ediyor. Uzmanlar bunu, rakibi rehavete sürüklemeyi amaçlayan taktiksel bir hamle olarak değerlendiriyor.