Almanya'da 500 kilogramlık gömülü Amerikan bombası büyük endişe yarattı

·52·Dünya
Almanya'da 500 kilogramlık gömülü Amerikan bombası büyük endişe yarattı

Almanya'nın Köln şehrinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçak bombasının bulunması büyük bir güvenlik operasyonuna yol açtı. Bulgu nedeniyle bir çocuk hastanesi tamamen tahliye edildi, binlerce bölge sakini evlerini geçici olarak terk etmek zorunda kaldı. Bu konuda WDR yayını haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, 500 kilogram ağırlığındaki Amerikan uçak bombası, 10 Temmuz sabahı Köln-Nippes bölgesindeki Johannes-Gisberts parkı yakınlarında tespit edildi. Bomba, parkta çevre düzenleme çalışmaları başlamadan önce yapılan planlı kontroller sırasında bulundu. Tehlikeli bulgu hakkında derhal ilgili birimlere haber verildi ve bölge çevresinde acil güvenlik önlemleri alındı.

Aynı gün öğleden sonra polis ve kurtarma ekipleri geniş çaplı tahliye çalışmalarına başladı. Uzmanlar saat 15:15 civarında özel bir operasyon düzenleyerek İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı başarıyla etkisiz hale getirdi.

Güvenliği sağlamak amacıyla Amsterdamer Straße üzerinde bulunan çocuk hastanesindeki 60 hasta, aralarında prematüre bebeklerin de bulunduğu hastalar, ebeveynleri ve sağlık personeli geçici olarak başka bir sağlık kuruluşuna nakledildi. Aynı zamanda, bombanın bulunduğu yerin çevresinde 500 metrelik bir tehlike bölgesi belirlenerek yaklaşık 4300 bölge sakini tahliye edildi.

Paslanmış büyük uçak bombası bir kamyon kasasında kayışlarla bağlanmış halde.

Etkisiz hale getirme operasyonu sırasında şehrin birçok önemli yolu da geçici olarak kapatıldı. Özellikle Innere Kanalstraße, Amsterdamer Straße ve Stammheimer Straße gibi ana caddelerin yanı sıra Zoobrücke (Hayvanat Bahçesi Köprüsü) üzerinden ulaşım kısıtlandı. Bu durum, Köln'ün çeşitli bölgelerinde büyük trafik sıkışıklıklarına yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, tahliye çalışmaları nedeniyle çocuk hastanesinin acil servis bölümü de faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Tüm hastalar güvenlik gerekçesiyle Holweide Şehir Hastanesi'ne yerleştirildi. Yetkililere göre, operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından hastaların ertesi gün tekrar kendi hastanelerine geri getirilmesi planlandı.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin üzerinden yaklaşık seksen yıl geçmesine rağmen, Almanya'nın çeşitli bölgelerinde o dönemden kalma patlamamış uçak bombalarına hala sıkça rastlanmaktadır. Bu nedenle, inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarından önce özel kontroller yapılması ülkede zorunlu bir güvenlik uygulamasıdır.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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