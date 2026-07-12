McGregor'un mağlubiyetinden sonra dövüşçüler ikiye bölündü

·11·Spor
McGregor'un mağlubiyetinden sonra dövüşçüler ikiye bölündü

Conor McGregor'un beş yıllık aradan sonraki dönüşü, saniyeler içinde dramatik bir şekilde sona erdi. Las Vegas'ta Max Holloway'e karşı çıktığı maçın başında dizinden sakatlanan İrlandalı eski şampiyon hızla mağlup oldu.

Bu olay, MMA ve boks dünyasındaki isimler arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazıları McGregor'a sempati duyarken, diğerleri durumu sert bir alayla karşıladı.

Makhachev tek cümleyle Conor'ı hedef aldı

UFC şampiyonu Islam Makhachev tepkisini çok kısa bir şekilde dile getirdi:

«Conor, Conor'ı dövdü. Tebrikler, Max».

Bu fikir sosyal medyada en çok paylaşılan tepkilerden biri haline geldi.

Crawford ve Dos Anjos'un tepkisi

Eski mutlak dünya boks şampiyonu Terence Crawford duruma sert bir gönderme yaptı:

«Hakkımda kötü konuşanları Tanrı'nın cezalandırması şaşırtıcı».

Rafael Dos Anjos ise önce şaka yaptı, ardından McGregor'a sempati duyduğunu belirtti:

«Ne, yine o küçük parmak mı? Ama şaka bir yana, Conor için üzülüyorum. Bu dövüş böyle bitmemeliydi».

Bazıları hemen rövanş talep etti

WBC şampiyonu Ryan Garcia, maçın böyle bitmesini kabul etmedi.

«Hemen rövanş lazım. Diz iyileşir iyileşmez tekrar karşılaşmalılar».

Matt Frevola da Holloway'in üçüncü bir maçı bekleyebileceğine işaret etti.

En sert eleştiriyi Teddy Atlas yaptı

Ünlü antrenör ve yorumcu Teddy Atlas McGregor'un uzun aradan sonraki durumuna dikkat çekti:

«Ana ders şu ki, beş yıl boyunca dövüşmemiş ve şişmiş bir dövüşçüye asla bahis oynamamalısınız».

Belal Muhammad ise durumu Michael Chandler ile ilişkilendirerek, onun bu maçı «lanetlediği» şakasını yaptı.

Kazançlar hakkında da şakalar arttı

Kevin Lee, Holloway'in maçta neredeyse hiç hareket etmeden kazanmasını alaycı bir dille ifade etti:

«Büyük kazanç, kilo almamış, tek bir darbe bile vurmamış ve kazanmış».

Derek Brunson ise Conor'ın kısa sürede büyük miktarda para kazanmasına dikkat çekti:

«Bir dakikadan kısa sürede 30 milyon kazanmak sadece bir hayal».

«Holloway'in aurası bağları kopardı»

Mike Davis en garip ve viral yorumlardan birini yaptı:

«Max Holloway'in aurası, Conor'ın dizindeki bağı kopardı».

Paulo Costa ise McGregor'un «demir bir kaval kemiği ve demir bir çapraz bağ» ile geri döneceği şakasını yaptı.

Sempati duyanlar da oldu

Kenny Florian, karma dövüş sanatlarını «en nankör spor dalı» olarak nitelendirdi. Onun bu düşüncesi, McGregor'un uzun zamandır beklenen dönüşünün saniyeler içinde mahvolmasına bir göndermeydi.

Böylece Conor McGregor'un bir sonraki mağlubiyeti, MMA dünyasını bir kez daha ikiye böldü: bir tarafta sempati, diğer tarafta ise acımasız şakalar. Şimdi asıl soru, sakatlıktan sonra tekrar dönmeye cesaret edip edemeyeceği?

Конор МакгрегорМакс ХоллоуэйИслам МахачевЮФСLas Vegas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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