Asya Şampiyonası: Jonbibi Hukmova'dan altın duble

·26·Spor
Asya Şampiyonası: Jonbibi Hukmova'dan altın duble

Çin'in Ordos şehrinin ev sahipliği yaptığı U23 Asya Atletizm Şampiyonası temsilcilerimiz için başarılı geçiyor. Turnuvanın sıradaki gününde de atletlerimiz yüksek sonuçlar elde ederek delegasyonumuzun madalya hanesine yenilerini eklediler. Zamin.uz bu sevindirici haberin detaylarını sunar.

Jonbibi Hukmova — kıta şampiyonasında iki altın madalyanın sahibi!

Turnuvanın dünkü programında vatandaşlarımız 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandılar. Birçok kişinin dikkati bir kez daha yetenekli sporcumuz Jonbibi Hukmova'ya çevrildi:

  • Altın duble: Daha önce 800 metre yarışlarında zafer kazanan Jonbibi Hukmova, bu kez 400 metrede de üstünlüğünü kanıtladı. Bitiş çizgisini 51,19 saniyede geçerek turnuvadaki ikinci altın madalyasını tescilledi.

  • Engelleri başarıyla aşmak: 400 metre engelli koşu programında yer alan Nurxon Ochilova 57,99 saniye derece kaydederek turnuvanın gümüş madalyasıyla ödüllendirildi.

Genel sıralama: Çin ve Japonya'dan sonra biz!

Üçüncü gün sonuçlarına göre Özbekistan milli takımı oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Delegasyonumuz toplam 3 altın ve 4 gümüş madalya ile genel sıralamada ev sahibi Çin ve Japonya'nın ardından onurlu bir üçüncü sırada yer alıyor.

Kazanan ve ödül alan sporcularımızın listesi:

Altın madalya sahipleri:

  • Jonbibi Hukmova — 400 metre (koşu)

  • Jonbibi Hukmova — 800 metre (koşu)

  • Valeriya Gorbatova — yüksek atlama

Gümüş madalya sahipleri:

  • Nurxon Ochilova — 400 metre (engelli koşu)

  • Barnoxon Sayfullayeva — yüksek atlama

  • Ayyubxon Fayozov — halter/gülle atma

  • Ibrohim Mahkamov — üç adım atlama

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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