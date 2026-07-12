Messi hakemden saygı istedi: Sahadaki sözleri ortaya çıktı...

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupasıçeyrek finalinde İsviçre'ye karşı oynanan maçın ilk yarısında baş hakem Joao Pedro Pinheiro ile tartıştı.

Olay, serbest vuruş öncesinde yaşandı. Hakemin tonu ve el hareketlerinden hoşlanmayan Arjantinli yıldız, ondan saygılı bir şekilde konuşmasını talep etti.

Serbest vuruş öncesi gergin anlar

İsviçre serbest vuruşu kullanmaya hazırlanırken Pinheiro, Messi'ye belirlenen mesafeye çekilmesi konusunda talimat verdi.

Ancak hakemin hitap tarzı, Arjantin kaptanının tepkisine yol açtı.

Messi, "Benimle düzgün konuş" dedi.

Messi tekrar hakemin yanına gitti

Serbest vuruş kullanıldıktan sonra futbolcu hakeme yaklaştı ve ellerini beline koyarak itirazını bir kez daha dile getirdi.

Messi, "Benimle düzgün konuş. Bana saygısızlık yapma. Ben seninle düzgün konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde Messi'nin sakin kaldığı ancak hakemin tutumundan duyduğu rahatsızlığı açıkça belirttiği görüldü.

Kart çıkmadı

Messi ve Pinheiro arasındaki kısa diyalog herhangi bir disiplin cezasına yol açmadı.

Hakem, Arjantin kaptanına ne sarı ne de kırmızı kart gösterdi ve maç kaldığı yerden devam etti.

Çeyrek finaldeki bir başka gergin an

Arjantin ile İsviçre arasındaki mücadele yüksek baskı altında geçti. Kritik aşamada her karar, futbolcular ve teknik heyet tarafından büyük dikkatle takip edildi.

Messi'nin hakeme söyledikleri ise maç sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri haline geldi.