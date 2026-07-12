Dünya Kupası: İsviçre, Arjantin maçındaki hakem yönetimine sert tepki gösterdi

Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre arasında oynanan karşılaşma büyük bir tartışmaya yol açtı. İsviçreliler, VAR sistemi aracılığıyla alınan kararı sert bir dille eleştirerek hakem yönetimini "felaket" olarak nitelendirdi. Söz konusu tartışmalı pozisyonun maçın kaderini belirlediği ve Avrupa ekibinin turnuvadan elenmesine neden olduğu belirtiliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın en tartışmalı anı Breel Embolo ile yaşandı. Başlangıçta Portekizli hakem Joao Pinheiro, Arjantinli Leandro Paredes'e yapılan faul nedeniyle sarı kart göstermişti. Ancak VAR hakemi Guillermo Pacheco Larios pozisyonun tekrar izlenmesini tavsiye etti. Sonuç olarak orta hakem kararını değiştirerek Leandro Paredes'in kartını iptal etti ve "simülasyon" gerekçesiyle Breel Embolo'ya sarı kart verdi. Bu, forvet oyuncusu için ikinci sarı kart olduğundan oyun dışında kaldı.

"Maçı katleden" karar

İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın, maçın ardından öfkesini gizleyemedi. Goal.com'un haberine göre, teknik adam hakem yönetimini eleştirerek bu tür kararların futbol ruhuna aykırı olduğunu vurguladı. Yakın, "Bunu anlamak kesinlikle imkansız. Kendi hakemlerini koruyacaklarını biliyorum ama bu kural bugün maçı katletti. Bu karar maçın sonucuna doğrudan etki etti" dedi.

Teknik direktöre göre, Breel Embolo oyundan atıldığında İsviçre özgüvenini artırıyordu. Son dünya şampiyonuna karşı bir saatten fazla süre bir kişi eksik oynamak takım için ağır bir darbe oldu. Teknik adam, "Breel şu an psikolojik olarak yıkılmış durumda. Takıma yardım edemediği için üzgün. Bu sadece hakemin hatasıydı" diye ekledi.

Takımın orta saha oyuncusu Remo Freuler de hakem yönetimine olan memnuniyetsizliğini dile getirdi. Ona göre hakemler oyunun akışını yapay bir şekilde değiştirdi. Remo Freuler, "Bu tam bir felaket. Hakemin ne yaptığını anlamadım. VAR'ın neden böyle bir pozisyona müdahale ettiğine aklım ermiyor. İlk yarıda da benzer durumlar yaşanmıştı, neden o zaman sarı kart verilmedi? Hakemin sadece işini yapmasına izin verilmeliydi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tartışmalı durumun, IFAB tarafından 2026 turnuvası için getirilen yeni kurallarla bağlantılı olduğu söyleniyor. Breel Embolo gözyaşları içinde sahayı terk ederken, İsviçre yedek kulübesindeki antrenörler ve futbolcular hakemlere sert tepki gösterdi. Lionel Messi liderliğindeki Arjantin ise uzatmalarda galibiyete uzanarak yarı final biletini kaptı.