Mashrabjon Ruziboyev rakibini ilk rauntta nakavt etti (video)

·43·Spor
Mashrabjon Ruziboyev rakibini ilk rauntta nakavt etti (video)

Özbek karma dövüş sanatları sporcusu Mashrabjon Ruziboyev, Moskova'da düzenlenen Open FC 67 turnuvasında etkileyici bir galibiyete imza attı. Vatandaşımız, Brezilyalı Gabriel Miranda'ya karşı çıktığı maçı ilk rauntta teknik nakavtla kazandı.

Bu galibiyet, Mashrabjon Ruziboyev'in profesyonel kariyerindeki önemli bir başarı oldu ve istatistiklerini daha da geliştirdi.

Maç ilk rauntta sona erdi

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Open FC 67 turnuvasında Mashrabjon Ruziboyev, kafeste Brezilyalı Gabriel Miranda ile karşı karşıya geldi.

Müsabakaya hızlı başlayan sporcumuz, rakibine art arda isabetli vuruşlar yaptı. Bunun sonucunda hakem ilk rauntta maçı durdurdu ve Mashrabjon'un teknik nakavtla galibiyetini ilan etti.

Rekor daha da gelişti

Bu başarının ardından Mashrabjon Ruziboyev'in profesyonel istatistikleri şu şekilde güncellendi:

  • 21 galibiyet;

  • 4 mağlubiyet;

  • 1 beraberlik.

Gabriel Miranda ise kariyerindeki onuncu mağlubiyetini almış oldu.

Nursulton Ruziboyev'in kardeşi bir adım daha attı

Mashrabjon Ruziboyev, UFC dövüşçüsü Nursulton Ruziboyev'in kardeşi olarak da tanınıyor.

Son maçlarında istikrarlı sonuçlar alması ve Open FC gibi prestijli bir organizasyondaki bu galibiyeti, kariyeri için önemli bir basamak olabilir.

Büyük organizasyonlara doğru

İlk raunttaki bu net teknik nakavt, Mashrabjon Ruziboyev'in yüksek seviyesini bir kez daha kanıtladı.

Bu formunu koruduğu takdirde, yakın gelecekte büyük uluslararası organizasyonların dikkatini çekmesi ve daha üst düzey maçlarda yer alması bekleniyor.

Mashrabjon RuziboyevOpen FCMMADövüş SporlarıNakavt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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