Dana White, McGregor'ın sakatlığını açıkladı: «Beş yıl kolay değil»

UFC Başkanı Dana White, Conor McGregor'ın Max Holloway'e karşı yaptığı maçta yaşadığı sakatlık hakkında bilgi verdi. İrlandalı dövüşçünün dizindeki ön çapraz bağlarından sakatlandığını belirtti.

White, maçtan önce en az bir raunt sürecek yoğun ve çekişmeli bir mücadele beklediğini ancak olayların bambaşka bir hal aldığını itiraf etti.

«En az bir raunt gerçek bir dövüş bekliyordum»

Dana White, UFC 329 turnuvasının ana maçı hakkında yorum yaparak, McGregor'ın durumunun kendisini şaşırttığını söyledi.

«İnanılmaz bir kart. En azından bir raunt gerçek bir dövüş olmasını bekliyordum», dedi UFC patronu.

Ona göre, uzun bir aradan sonra oktagona dönmek kolay değil ve bu durum McGregor'ın fiziksel kondisyonunu da etkilemiş olabilir.

McGregor'ın kardiyosu soru işareti yarattı

White, Conor'ın dayanıklılığının da beklenen seviyede olmadığını vurguladı.

«Sonrasında Conor'ın kardiyosuna ne olduğunu anlamadım. Yine de beş yıl kolay değil», dedi.

McGregor en son 2021 yılında oktagona çıkmıştı ve UFC 329 turnuvasında beş yıllık bir aradan sonra dövüştü.

Sakatlığın türü açıklandı

Dana White, McGregor'da diz ön çapraz bağ sakatlığı tespit edildiğini duyurdu.

Bu tür sakatlıklar genellikle uzun bir iyileşme süreci gerektirir. Ancak McGregor'ın sakatlığının ne kadar ciddi olduğu ve ameliyat gerekip gerekmeyeceği henüz açıklanmadı.

McGregor'ın geleceği yine belirsiz

Conor McGregor, UFC 329 turnuvasında Max Holloway'e ilk rauntta mağlup oldu. Şimdi ise sakatlık, oktagona ne zaman döneceği konusundaki soru işaretlerini daha da artırdı.

İrlandalı dövüşçünün gelecek planlarının tıbbi kontrollerden sonra netleşmesi bekleniyor.