Evinden 439 silah çıkan eski milletvekili tutuklandı

·69·Dünya
Evinden 439 silah çıkan eski milletvekili tutuklandı

Kanada'da eski parlamento milletvekili Inky Mark, evinde yüzlerce silah, mühimmat, antika bir top ve büyük miktarda nakit para bulunmasının ardından tutuklandı. Kolluk kuvvetleri, durumun yasa dışı silah ticareti üzerine yürütülen bir soruşturma kapsamında tespit edildiğini bildirdi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), Manitoba bölgesindeki Dauphin şehri yakınlarındaki bir evde yapılan arama sırasında 439 adet ateşli silah, mühimmat, antika bir top ve 300 bin Kanada dolarından fazla nakit paraya el koydu. Müfettişler, en az üç silahın yasa dışı yollarla dolaşıma sokulduğunu, bir diğer silahın ise seri numarasının değiştirildiğini belirtti.

78 yaşındaki Inky Mark; silah ticareti, izinsiz cihaz bulundurma, silahları güvenlik gerekliliklerine aykırı şekilde depolama ve diğer birçok suçtan yargılanıyor. 7 Temmuz'da tutuklanan Mark, daha sonra mahkeme kararıyla belirli şartlar altında serbest bırakıldı.

RCMP Manitoba şubesi yönetimi, yasa dışı silah ticaretinin kamu güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Soruşturma, bu yılın mart ayında ABD'den Dauphin civarında yaşayan başka bir şahsa yönelik silahla ilgili suçlamalar hakkında bilgi gelmesiyle başladı. Bu inceleme sırasında, Mark tarafından satın alınan bazı silahların yasal olarak kaydedilmediği tespit edildi.

Silahların ve nakit paranın hangi amaçla saklandığı henüz bilinmiyor. Polis sözcüsü Barry Kirby, şu ana kadar bilinen tek gerçeğin Inky Mark'ın bir silah koleksiyoncusu olduğu olduğunu belirtti.

Bilgi notu olarak, Inky Mark 1994 yılında Dauphin şehri belediye başkanı olmuş, 1997-2010 yılları arasında ise Kanada parlamentosunda milletvekili olarak görev yapmıştır. Çeşitli yıllarda Kanada Reform Partisi, Kanada İttifakı ve Muhafazakar Parti bünyesinde çalışmış, 2015 yılında bağımsız aday olarak parlamento seçimlerine katılmıştır.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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