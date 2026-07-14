Başka otobüstekilerle dans etmeye başlayan genç sosyal medyada viral oldu (video)

Yolculuk sırasında yaşanan komik bir durum sosyal medyada hızla yayıldı. Otobüsle seyahat eden bir genç, yanlışlıkla başka bir otobüsün yolcularının düzenlediği halay dansına katıldı.

Başlangıçta bu insanların kendi grubundan olmadığını fark etmedi. Bu yüzden diğerleriyle birlikte dans etmeye devam etti.

Bu sırada kendi otobüsü hareket etmemişti. Şoför ve yolcular, gencin dansını bitirmesini sakin bir şekilde beklediler.

Video sosyal medyada yayıldıktan sonra birçok kişi bu durumu mizahla karşıladı. Bazı kullanıcılar, gencin neşesini ve durumu fark etmeden dansa kendini kaptırmasını komik bir olay olarak değerlendiriyor.